Вехи недели: водевиль в исполнении Тимошенко и Балоги, коалиция - в коме, Конституция ждет изменений

С недавних пор верить в безоблачное существование коалиции БЮТ и НУ-НС может только крайне наивный человек. Этот союз изначально был обречен на проблемы, но они всплыли на поверхность куда быстрее ожидаемого. Соратники по коалиции используют для «диалога» друг с другом выражения, куда больше подходящие для общения с политическими оппонентами. Заявление фракции БЮТ с призывом к Виктору Ющенко прекратить антиукраинские действия и перестать разрушать коалицию изнутри напомнило о тех недавних временах, когда «сердечники» были в глухой оппозиции к предыдущему президенту. Найден и стрелочник – шеф президентского секретариата, который и сам рад поддерживать образ «великого и ужасного». Только за минувшую неделю нардеп из Народной самообороны Александр Омельченко на общем собрании коалиции призвал президента уволить Виктора Балогу, сам Балога посоветовал Юлии Тимошенко отправить в отставку министров экономического блока, а глава Госкомрезерва Михаил Поживанов заявил, что глава президентского секретариата угрожал ему по телефону. Возможно, для кого-то эта склока на верхних этажах властной пирамиды выглядит как плохой водевиль, но никто не снимал с двух фракций взятую на себя ответственность за происходящее в стране. Продолжая публичное выяснение отношений, соратники президента и премьера разрушают доверие к государственной власти.

Остановив процесс приватизации Одесского припортового завода, Виктор Ющенко практически перекрыл возможность получения правительством дополнительных финансовых средств, необходимых для массированных социальных выплат. Реакция Кабмина оказалась резкой: Александр Турчинов назвал президентские указы «провокацией против правительства и против Украины», а Юлия Тимошенко заверила, что продажа стратегических предприятий пройдет в определенные правительством сроки. Любопытный нюанс: БЮТ все чаще живет по принципу «Государство – это я».

Попытался сыграть роль спасителя коалиции Арсений Яценюк, сумевший развернуть парламентский регламент в пользу большинства и не позволить провести голосование по законопроекту «О Кабинете Министров», способное пустить коалицию на дно. Хотя бютовцы утверждают, что их устраивают все нормы упомянутого законопроекта, дефицит искренности в их заявлениях заметен невооруженным глазом. Арсений Петрович очень старается, ведь для него цена вопроса – пребывание в спикерском кресле. Вот и приходится председателю Верховной Рады в очередной раз быть «своим среди чужих, чужим среди своих». Молодой политик без устали дает понять желающим изменять Конституцию, что без его участия процесс не обойдется. Правда, для замены спикера нужно куда меньше голосов, чем для изменения Основного Закона. Да и мертворожденную коалицию уже не спасти даже мощным разрядом спикерской энергии.

Похоже, в стране появляется совсем другая политическая интрига. Юлия Тимошенко в благодатной для нее Европе заявила о желании строить парламентскую республику в Украине, пообещав сохранить выборность главы государства с ограниченными полномочиями. Премьер мужественно выдержала краткую лекцию Арсения Яценюка об основах государства и права, ответив спикеру, президенту и остальным недоброжелателям в эфире ICTV. По мнению Юлии Владимировны, сразу после Пасхи парламент будет голосовать за проект конституционных изменений, способный преобразовать Украину в парламентскую республику. Пока этот законопроект видели только наиболее доверенные соратники лидера БЮТ, среди которых бдительный президент Ющенко рассмотрел и Виктора Медведчука. Виктор Владимирович последовательно доказывает, что цель оправдывает средства, отвечая на словесные эскапады Ющенко молчанием и действиями. Пока получается неплохо: по крайней мере, тень Медведчука привычно легла на конституционный процесс. Стоит ли удивляться, что призывы Ющенко работать в рамках Национального конституционного совета разбиваются о наличие точек соприкосновения между БЮТ и Партией регионов. Впрочем, не стоит заблуждаться: и Национальный конституционный совет, и парламентская временная специальная комиссия по вопросу изменения Конституция – только ширмы для прикрытия уже написанных проектов Основного Закона.

Виктор Янукович стойко перенес потерю министра иностранных дел оппозиционного правительства: Константин Грищенко ушел работать первым заместителем секретаря СНБО. Как говорят - с прицелом на должность посла в России. Досада не помешала Виктору Федоровичу провести партийный съезд, на котором однопартийцы единогласно вручили в его руки усиленные лидерские полномочия. Воодушевленный Янукович пообещал железной рукой очистить партию, благо полномочия для этого у него появились. Презентовал экс-премьер и новую партийную программу регионалов, в которой новаций, в общем-то, немного. Борьба за предоставление русскому статуса второго государственного, сохранение внеблокового статуса, готовность жить в парламентско-президентской республике – об этом регионалы говорили и раньше.

Пока на общенациональном уровне легкое затишье перед бурей, в Киеве продолжают копошиться многочисленные кандидаты на пост мэра. Столичный избирком всерьез обеспокоен длиной бюллетеня для голосования, который будет непросто напечатать технически на одном листе бумаги (кстати, неплохой повод оспорить результаты выборов). Фавориты мэрской гонки с азартом опытных садоводов-огородников сажают деревья и размещают в СМИ фантастические результаты социологических исследований. Все говорит о том, что в конце мая по аналогии с «русской рулеткой» (смертельно опасной игрой с одним патроном в барабане револьвера) в обиход войдет термин «киевская рулетка» (избрание городского головы из десятков претендентов).

Евгений Магда