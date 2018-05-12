Вехи недели: водевиль в исполнении Тимошенко и Балоги, коалиция - в коме, Конституция ждет изменений
Тимошенко обкатала в Европе и вбросила в информационное пространство идею о парламентской республике... По аналогии с «русской рулеткой» в обиход войдет термин «киевская рулетка»...
|Тимошенко, Балога
Остановив процесс приватизации Одесского припортового завода, Виктор Ющенко практически перекрыл возможность получения правительством дополнительных финансовых средств, необходимых для массированных социальных выплат. Реакция Кабмина оказалась резкой: Александр Турчинов назвал президентские указы «провокацией против правительства и против Украины», а Юлия Тимошенко заверила, что продажа стратегических предприятий пройдет в определенные правительством сроки. Любопытный нюанс: БЮТ все чаще живет по принципу «Государство – это я».
|Арсений Яценюк
Похоже, в стране появляется совсем другая политическая интрига. Юлия Тимошенко в благодатной для нее Европе заявила о желании строить парламентскую республику в Украине, пообещав сохранить выборность главы государства с ограниченными полномочиями. Премьер мужественно выдержала краткую лекцию Арсения Яценюка об основах государства и права, ответив спикеру, президенту и остальным недоброжелателям в эфире ICTV. По мнению Юлии Владимировны, сразу после Пасхи парламент будет голосовать за проект конституционных изменений, способный преобразовать Украину в парламентскую республику. Пока этот законопроект видели только наиболее доверенные соратники лидера БЮТ, среди которых бдительный президент Ющенко рассмотрел и Виктора Медведчука. Виктор Владимирович последовательно доказывает, что цель оправдывает средства, отвечая на словесные эскапады Ющенко молчанием и действиями. Пока получается неплохо: по крайней мере, тень Медведчука привычно легла на конституционный процесс. Стоит ли удивляться, что призывы Ющенко работать в рамках Национального конституционного совета разбиваются о наличие точек соприкосновения между БЮТ и Партией регионов. Впрочем, не стоит заблуждаться: и Национальный конституционный совет, и парламентская временная специальная комиссия по вопросу изменения Конституция – только ширмы для прикрытия уже написанных проектов Основного Закона.
|Виктор Янукович
Пока на общенациональном уровне легкое затишье перед бурей, в Киеве продолжают копошиться многочисленные кандидаты на пост мэра. Столичный избирком всерьез обеспокоен длиной бюллетеня для голосования, который будет непросто напечатать технически на одном листе бумаги (кстати, неплохой повод оспорить результаты выборов). Фавориты мэрской гонки с азартом опытных садоводов-огородников сажают деревья и размещают в СМИ фантастические результаты социологических исследований. Все говорит о том, что в конце мая по аналогии с «русской рулеткой» (смертельно опасной игрой с одним патроном в барабане револьвера) в обиход войдет термин «киевская рулетка» (избрание городского головы из десятков претендентов).
Евгений Магда