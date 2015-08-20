Украинцы на выборах осенью готовы к изменениям и устали от топтания на месте - эксперт

Такое мнение высказал политический эксперт Аналитической группы «Левиафан» Валентин Гладких. В качестве примера эксперт приводит данные опроса центра «SOCIS», которые выводят в лидеры гонки в городской совет новосозданную партию «УКРОП» (25,4%), если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье. На втором месте – «Оппозиционный блок» (23,3%), на третьем – ««Солидарность» – Блок Петра Порошенко» (10,1%). Подобная ситуация и в случае с мэром города: Александр Вилкул набрал бы 33,8%, Борис Филатов – 33,0%, Загид Краснов – 14,7%.

«Причем во втором туре, кандидат от УКРОПа уверенно побеждает, что дает основания предполагать – люди устали от топтания на месте и не хотят возвращаться в прошлое, зато стремятся и готовы к переменам», – отмечает Валентин Гладких.

По словам эксперта, низкий уровень поддержки и отсутствие сильных кандидатов заставит власть при подготовке к местным выборам сотрудничать с одиозными «регионалами», которые «стремятся к реваншу». Такой сценарий эксперт предвещает, прежде всего, Харькову, Одессе, Днепропетровску, Запорожью. «Будет смешно и одновременно трагично видеть, как «постмайданная, проевропейская, реформаторская» власть «неожиданно» начнет искать «взаимопонимание» с деятелями вроде Кернеса, Вилкула или Труханова. Это будет ярким свидетельством того, что для нынешних чиновников-реформаторов важнее сохранить свое господствующее статус-кво, чем по-настоящему начать менять страну», – говорит эксперт.