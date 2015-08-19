В Украине создадут агентство по поиску и возвращению похищенных госсредств

Этот законопроект в среду презентовали представители Минюста, ГПУ и Центра противодействия коррупции, передает "Украинская правда".

При этом отмечается, что агентство не заменит правоохранительные органы, но поможет им вовремя выявлять преступные активы. Кроме того, предполагается, что новое Агентство будет максимально независимым, в нем будет работать не более 100 человек, выбранных в результате прозрачного и публичного конкурса.

В свою очередь юбилей Анна Гопко отметила, что необходимость создания агентства по возврату активов "является одним из основных критериев выполнения Украиной Плана действий по либерализации визового режима с ЕС и требованием МВФ".

Сообщается, что арестованные деньги или доходы от управления возвращенными активами будут зачисляться на депозитные счета Агентства в государственных банках или в Госбюджет. 25% от таких средств будет передаваться в спецфонд, распорядителем которого будет Агентство.

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Если же суд определит, что конфискованное имущество было получено законно, то Агентство будет возвращать его владельцам.

Также законопроектом предусмотрено создание Единого государственного реестра активов, полученных преступным путем.

Кроме того, по законопроекту правоохранители смогут арестовывать имущество, записанное на родственников коррупционеров, что сейчас в Украине сделать невозможно.

Ранее УНИАН сообщал, что за полгода Украина вернула в госбюджет меньше 8 тысяч гривен, которые были получены коррупционным путем.