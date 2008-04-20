Тимошенко: я как захожу в Кабмин, мысленно рисую круг мелом

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обвиняет парламент в том, что до сих пор не выполнено ее предвыборное обещание по отмене призыва на срочную службу в Вооруженные Силы Украины.

Об этом она заявила в эфире телеканала ICTV, показанном в воскресенье

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что законопроект об отмене призыва на срочную службу переданный ею и Александром ТУРЧИНОВЫМ в Верховную Раду в декабре 2007 года, депутатами до сих пор не рассматривался.

«Это не парламент, а это просто самый большой дестабилизирующий фактор развития в нашей стране. Они не приняли этот закон, они даже в повестку дня этот закон не внесли. И они не приняли еще 70 законов, которые Кабинет министров внес, чтоб навести порядок в стране. Кроме того, они не приняли антиифляционный пакет законопроектов, который также передан в парламент. И именно поэтому парламент является сегодня тормозом какого-либо развития. Они не плохо болтают языками на разных ток-шоу, но вместо того, чтобы болтать языками, лучше бы собрались и проголосовали все правительственные законопроекты», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что Украины экономически и организационно готова к отмене срочной службы и введению контрактной. «Нет никаких сегодня проблем, кроме нежелания парламента работать», - сказала премьер-министр.

«Сегодня, к сожалению, продолжается не очень хорошая политика, когда все вместе мужчины-политики останавливают премьер-министра. Они пытаются создать столько преград, чтобы их нельзя было перепрыгнуть. Но я хочу сказать, что в отношении меня, они зря тратят силы», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она вспомнила произведение Николая Гоголя «Вий», где один из главных героев, защищаясь от нечистой силы, вокруг себя мелом рисовал круг. «Я каждый день, когда захожу в правительство, мысленно рисую такой круг мелом, чтобы никакая нечисть не проникла в тот мир, правительства, которое сегодня действительно служит Украине», - сказала премьер-министр.