Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что добровольно в отставку не уйдет.

Об этом она сказала в эфире телеканала ICTV, показанном в воскресенье

«Никто отставки такой, добровольной, от меня не дождется, потому что наша команда сильная, и я в себе чувствую силы на проведение настоящих преобразований в нашей стране», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что мужчины-политики за 17 лет «так разрушили наш общий дом, нашу страну, что если сейчас хорошо хлопнуть дверью, то могут упасть и стены, и крыша».

«Поэтому я как ответственный человек, я никогда в жизни дверью не хлопну». – подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.