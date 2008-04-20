Тимошенко не исключает досрочные выборы в ВР
...но лишь после изменения Конституции
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не исключает возможность проведения досрочных выборов в парламент, однако после внесения изменений в Конституцию и введения парламентской формы правления.
Об этом она сообщила в эфире телеканала ICTV, показанном в воскресенье
Отвечая на вопрос о том, возможно ли проведение досрочных парламентских выборов осенью текущего года Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что изменения в Конституцию полностью «сгармонизирует и упорядочат власть».
«Я считаю, что конституционная реформа на таком хаосе поставит точку», - уточнила премьер-министр.
«То, что могут быть досрочные выборы – я не исключаю, что такое может быть, потому что когда новая Конституция, безусловно, нужно, чтоб народ дал новые полномочия всем политикам», - подчеркнула ЮТИМОШЕНКО.