Тимошенко знает, когда ВР начнет создавать парламентскую республику

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО уверена, что после Пасхальных каникул Верховная Рада примет в первом чтении изменения к Конституции о создании в Украине парламентской республики.

Об этом она заявила в эфире телеканала ICTV, показанном в воскресенье.

«Я уверена, что после Пасхальных праздников наш парламент соберется и проголосует в первом чтении изменения к Конституции, которые нужны Украине сегодня больше, чем какая-либо другая реформа. Потому что в хаосе управления ни одна страна не может развиваться поступательно, стратегически и становиться сильной в геополитическом мировом пространстве», - сообщила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что в мире существует президентская и парламентская формы правления и смешивать их нельзя. «Я выступаю против хаоса и против двоевластия», - уточнила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я считаю, что парламентская форма правления наконец наведет порядок и будет так, как в Германии. Будет канцлер и будет порядок… При этом, я еще раз подчеркиваю, останется президент страны… и останутся всенародные выборы президента», - сказала премьер-министр.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО высказала уверенность в том, что демократическая коалиция будет целостной. «Я уверена, что мы единая команда и дальше будем проходить путь вместе. И, кстати, я уверена, что и голосовать консолидировано за изменения Конституции будет, в том числе, демократическая коалиция», - уточнила премьер-министр.