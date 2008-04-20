Вышеградская четверка пригласила Украину на встречу в Праге

На следующей неделе в Праге (Чехия) состоится заседание министров иностранных дел Вышеградской четверки.

Как сообщает "Radio Praga", главы чешского, венгерского, словацкого и польского дипкорпусов пригласили на встречу своих коллег из Украины и Швеции.

Главными темами встречи будут дальнейшие перспективы деятельности ЕС и соседствующих с ним стран, причём главный акцент будет сделан на актуальную ситуацию в Украине, Сербии и в Беларуси.

Кроме того, политики коснутся и вопросов председательствования в Евросоюзе. Прага данный почетный пост должна занять в первой половине будущего года, после чего её сменит Швеция.

Представители Вышеградской четвёрки будут обсуждать и результаты недавно проходившего в Бухаресте саммита НАТО.