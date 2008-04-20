Яценюк едет в Португалию

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК 20-23 апреля посетит с официальным визитом Португальскую Республику.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, вилет спикера в Португалию запланирован на сегодня на 17.40.

Программой визита предусмотрены встречи председателя Верховной Рады Украины с Президентом Португальской Республики Анибалом Каваку СИЛВОЙ, с председателем Ассамблеи Республики Португальской Республики Жайме ГАММОЙ, с Государственным министром и министром иностранных дел Португалии Луишем Филипе Маркешем АМАДУ.

Также запланированы переговоры А.ЯЦЕНЮКА с министром экономики Португалии Мануэлем ПИНЬЮ, с президентом Агентства по инвестициям и внешней торговле Португалии (АІСЕР) Б.ОРТА и с представителями деловых кругов Португалии.

Председатель Верховной Рады Украины примет участие в совместном заседании Комиссии по европейским вопросам, Комиссии по вопросам обороны Ассамблеи Республики и парламентской группы дружбы «Португалия-Украина» и в открытии семинара “Португалия-Украина - Европейский Союз”, организованного Фондом “Open Ukraine - Открой Украину”, Португальским институтом международных отношений и Представительством Европейской Комиссии в Португальской Республике.

Председатель Верховной Рады Украины также проведет встречу с руководителями и активистами организаций украинской общины в Португальской Республике, во время которой будет обсуждаться вопрос пребывания украинского общины на территории Португалии (украинская община в Португалии самая большая в странах ЕС).

Кроме того, А.ЯЦЕНЮК даст интервью представителям местных печатных и электронных СМИ.