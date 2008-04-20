На Днепропетровщине возведут 7-метровый Мемориал жертвам голодомора и репрессий

14:29, 20 апреля 2008
Политика
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В Днепропетровской области создан проект Мемориала жертвам голодомора и репрессий.

Как сообщили УНИАН в Управлении прессы и информации облгосадминистрации, 7-метровый мемориал будет установлен в октябре текущего года на 9-м километре Запорожского шоссе в Днепропетровске, где сейчас готовится площадка для памятника.

В День окружающей среды на месте будущего мемориала руководители Днепропетровской областной государственной администрации высадили аллею скандинавской рябины.

 

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