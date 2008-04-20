ВР предлагают ввести уголовную ответственность за нацизм

Верховной Раде Украины предлагается установить уголовную ответственность за создание группы с целью пропаганды нацизма.

Соответствующий проект закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины”, внесенный народным депутатом от БЮТ Александром ФЕЛЬДМАНОМ, зарегистрирован в ВР.

В частности, предусматривается, что создание организованной группы или преступной организации с целью пропаганды любым способом нацизма и подобных идеологий, руководство такой группой или организацией, или участие в ней, а также материальное, организационное или другое содействие созданию или деятельности такой группы или организации, караются лишениям свободы на срок от двух до пяти лет. При этом, если такие действия повлекли гибель людей или другие тяжелые последствия, то предлагается установить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Кроме того, законопроектом предусматривается, что публичное демонстрирование атрибутики, символики, печатных или аудиовизуальных материалов о нацизме и подобных идеологиях без их осуждения, в том числе распространения таких атрибутов, символики, материалов - влекут за собой наложение административного штрафа от двадцати до ста необлагаемых минимумов доходов граждан. Те же действия, совершенные с целью пропаганды нацизма и подобных идеологий, тянут за собой наложение административного штрафа от пятидесяти до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан. При этом изготовление, сбыт или приобретение с целью сбыта атрибутики, символики, печатных или аудиовизуальных материалов о нацизме, влекут за собой наложение административного штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией указанной атрибутики, символики или материалов.