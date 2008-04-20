Катеринчук надеется на Литвина и Ющенко в свержении Черновецкого

Народный депутат, член фракции НУ-НС, кандидат в мэры Киева Николай КАТЕРИНЧКК надеется, что фракция Блок Литвина поддержит законопроект о проведении выборов городского председателя в два тура.

Такое мнение он выразил в интервью радио “Свобода”.

По его словам, в этом вопросе фракции БЮТ и НУ-НС уже достигли общей точки зрения. “Осталось только убедить Президента. Я думаю, что мы убедим его”, - сказал он. При этом народный депутат выразил надежду, что принятие соответствующего закона поддержит фракция Блока Литвина. ”Я думаю, что ЛИТВИНА поддержат депутаты, потому что его представитель тоже... И у него кандидат в мэры есть - ПИЛИПИШИН. Поэтому, я думаю, он будет заинтересован в голосовании в этом“, - Н.КАТЕРИНЧУК.