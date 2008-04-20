Тимошенко советует украинцам помолиться

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила граждан страны с Вербным воскресеньем.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина, глава правительства напомнила, что за Вербным воскресеньем идет Страстная неделя, которая “должна стать для нас началом нового понимания, новых переживаний и новой жизни”.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что Вербное воскресенье - признак прихода весны и новых надежд. “Кроме того, это еще один повод для нас задуматься хотя бы на мгновение и оценить свои поступки, обратиться к Господу с молитвой, пожелать всего наилучшее нашим друзьям и родным”, - сказала она. Глава правительства выразила надежду, что “каждый из нас, когда почувствует сердцем и душой чью-то беду, обязательно поможет ближнему и со светлыми чувствами встретит праздник Пасхи!”.