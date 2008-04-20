На замену Тимошенко вышел крокодил (фоторепортаж)

11:46, 20 апреля 2008
Политика
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Турчинов рассказал, почему не было премьера

Вчера на правительственный субботник вышли практически все члены Кабмина. Компанию им составили бютовцы и сторонники политсилы имени премьер-министра. Инвентарь выбирали так основательно, что первый вице-премьер Александр Турчинов на раздачу лопат и флагов попал не сразу. Более предусмотрительный министр транспорта и связи Иосиф Винский экипировался  в полном соответствии с мероприятием.

Вопреки правительственному анонсу премьер-министр Юлия Тимошенко на акции по благоустройству Киева не появилась. Турчинов объяснил это тем , что премьер проводила важное совещание по вопросам  организации противоинфляционных мер.

Вместо премьера деревья вкапывал не попавший в анонс персонаж – Крокодил Гена.

Фото УНИАН

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