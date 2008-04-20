Ехануров рассказал, благодаря кому он знает очень много

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ доволен работой Главного управления разведки Министерства обороны Украины по информированию высшего руководства страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал в субботу журналистам после совместного совещания Минобороны, Генштаба и Главного управления разведки Минобороны.

«Это то подразделение, информацию от которого мы получаем ежедневно, даже в течение дня… В целом уровень работы ГУР нормальный», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Отвечая на вопрос, каким образом это управление реагирует на резкие заявления со стороны РФ, министр отметил, что ГУР не имеет права непосредственно реагировать, поскольку его задачей является информирование руководства государства.

«Благодаря этой структуре мы знаем очень много», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ. Он отметл, что на основе докладов разведчиков руководство Минобороны и Генштаба принимают решения, как реагировать на те или другие обстоятельства.

Кроме того, Ю.ЕХАНУРОВ сообщил, что во время совместного совещания непосредственно познакомился с людьми, которые готовят аналитические материалы. По его словам, в ГУР МО есть довольно много проблемных вопросов, которые возникают из-за ограниченного финансирования, в частности, вопрос технического оснащения, и решение социальных вопросов.

Ю.ЕХАНУРОВ также отметил, что сейчас встает вопрос о переводе ГУР МО в другое место.

«Город пришел уже сюда (Рыбальский полуостров – УНИАН). Нужно думать о будущем размещении нашего Главного управления разведки», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ. Он также сказал, что встречи с руководством ГУР МО нужно проводить один раз в квартал.