ПР будет издавать всеукраинскую газету миллионным тиражом

Партия регионов будет издавать всеукраинскую газету «Время регионов» миллионным тиражом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам народный депутат Украины, заместитель руководителя Партии регионов Анна ГЕРМАН после завершения XI съезда партии.

«Мы приняли решение об издании газеты «Время регионов». В ближайшем будущем эта газета будет издаваться миллионным тиражом. Это будет общеукраинская газета, которая будет пропагандировать идеи и программу Партии регионов», - сказала А.ГЕРМАН.

Заместитель лидера партии не уточнила, принято ли решение о назначении главного редактора этой газеты. «Мы уже выбрали главного редактора. Это очень известный независимый украинский журналист, но я не имею права разглашать эту фамилию до тех пор, пока мои коллеги не примут решение», - пояснила она.