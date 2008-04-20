Ющенко поедет в Литву

Посол Украины в Литовской Республике Игорь ПРОКОПЧУК и Президент Литовской Республики Валдас АДАМКУС во время церемонии вручения Верительных грамот обсудили вопрос подготовки к запланированному на май с.г. государственному визиту Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Литву. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Кроме того, обсуждался пакет вопросов, которые представляют взаимный интерес, стороны высоко оценили нынешнее состояние развития украинско-литовских отношений на политическом уровне и в торгово-экономической сфере.

Посол Украины выразил благодарность литовской стороне и лично Президенту В.АДАМКУСУ за действенную поддержку курса европейской и евроатлантической интеграции Украины. Посол и Президент высоко оценили решение Бухарестского саммита НАТО относительно предоставления Украине четкого сигнала о ее будущем членстве в Альянсе. Президент В.АДАМКУС заверил, что Литовская Республика и в дальнейшем будет оказывать содействие в этом. Также особое внимание было уделено вопросам энергетической безопасности стран Европы и сотрудничества государств региона Каспийского, Черного и Балтийского морей в энергетической сфере.