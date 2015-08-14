The Daily Beast: американские десантники в Украине пугают Путина

В статье Анны Немцовой под названием «Американские десантники в Украине пугают Путина», опубликованной на сайте TheDailyBeast.com., пишется о том, что в украинском Яворове – грохот стрелкового оружия, удары минометов и гром гранат разносился на этом военном полигоне недалеко от польской границы.

Не было ничего такого, чего многие из украинских солдат, прибывающих сюда, не слышали раньше в восточных регионах своей страны, и это было знакомой «музыкой» также для американцев, которые приехали сюда, чтобы попытаться сделать их еще лучшими бойцами.

Украинцы прибыли с рассказами с фронта о противнике, оружии и огневой мощи, используемой против украинских войск. Для американских солдат слушать этих членов бывших советских сил, которые говорят о своих противниках, также из бывшей советской армии, это обучение. Это дало им возможность в мельчайших подробностях изучить эволюцию российских боевых сил за последнюю четверть века.

На самом деле, то, что американские и украинские войска учатся друг у друга, кажется, очень беспокоит президента России Владимира Путина, если он созвал экстренное заседание Совета безопасности в среду.

Поскольку напряженность боевых действий в восточной Украине растет (каждая сторона винит другую, как обычно), одним из заявленных опасений Москвы является новая оборонная доктрина Украины, официально опубликованная на этой неделе.

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил журналистам, что она «обеспечивает Соединенным Штатам и НАТО возможность использовать ресурсную базу Украины и провоцирует дальнейшую эскалацию на юго-востоке страны». Доктрина Киева включает в себя основные военные реформы и называет Россию как наиболее опасного врага. Военные силы США, Великобритании, Польши, Канады и другие силы НАТО, которые тренируются с украинскими силами этим летом – это сильный сигнал для Путина и его ближайшего окружения, демонстрирующий, что Запад готов принять участие в военном конфликте. Они также могут дать ему повод поднять ставки в восточном регионе Украины, известном как Донбасс.

Конкурирующие учения на других территориях НАТО и России представляют собой самое большое усиление военной напряженности с Москвой со времен холодной войны, по мнению многих аналитиков. А Путин, кажется, доволен противостоянием, даже когда его кабинет по вопросам безопасности рекомендует быть осторожным.

«Ситуация очень напряженная и настораживающая», сказал The Daily Beast независимый аналитик и бывший советник Кремля Станислав Белковский в среду. «Путин готов воевать с НАТО, так как он серьезно считает, что США хочет захватить Россию».

Среди 10 членов его Совета Безопасности, «Путин – единственный, кто убежден, что все его люди готовы умереть за него; на сегодняшний день, он видит, что, несмотря на растущее на Донбассе количество погибших российских призывников, россияне не выходят протестовать против войны», сказал Белковский.

Лидер российской оппозиции и бывший офицер КГБ Геннадий Гудков сказал The Daily Beast: «К сожалению, я считаю, что эскалация конфликта и столкновения между поддерживаемыми Россией и Западом силами возможны».

Когда российская независимая радиостанция «Эхо Москвы» провела опрос после заседания Совета безопасности Путина, спрашивая, считают ли слушатели станции возможным прямой военный конфликт между Россией и Западом, 43 процента аудитории сказали «да».

Здесь, в Яворове, в тени военного автомобиля, два ветерана войны на Ближнем Востоке, Закэри Севери, 28 лет, из штата Нью-Йорк, и Аллен Портер, 33 года, из Миссури, обсуждали проблемы, с которыми украинские солдаты, столкнулись на Донбассе. Что бы они делали, если бы их подразделения были окружены танками российского производства и поддерживаемыми Россией силами? Ловушки и окружения, в которых украинские солдаты понесли основные потери, происходили, по крайней мере, два раза в прошлом году, в Иловайске и в Дебальцево, в боях, известных в российской военной терминологии как «котел».

«Дайте мне подумать немного, это сложно», сказал Портер, который служил три раза в Ираке и два в Афганистане. «Всякий раз, когда вы окружены, это плохой день», сказал он The Daily Beast.

Для американских военных, это «миссия высокой ответственности – обучать солдат, чтобы они могли бороться за суверенитет своей страны», сказал Севери. С апреля 2014 года, украинская армия потеряла более 2495 солдат, они были убиты поддерживаемыми Россией повстанческими силами. «У нас никогда не было такого ужасного количества жертв в течение одного года», сказал Севери, ветеран двух периодов службы в Афганистане против талибов. «Мы редко или никогда не видели, чтобы массовые силы поддерживали нашего врага, мы не сталкивались с численным превосходством, так что мы можем научиться у украинцев, спросить их, как они применяют навыки в различных ситуациях».

Американские военные используют собственный опыт, чтобы научить украинцев, как выжить в тяжелых артиллерийских обстрелах, танковых и снайперских атаках, как защитить свои позиции с помощью имеющихся ресурсов, и многим другим полезным навыкам, некоторые из них совершенно очевидны. (Один основной урок: Не пинайте то, что может быть самодельным взрывным устройством, найденным на земле.)

Украинские солдаты благодарны, особенно за оборудование, которое предоставили американские военные, в том числе РЛС дальнего обнаружения, дроны, и приборы ночного видения, сказал офицер украинской национальной гвардии Вадим Перепичка. «Самый полезный опыт, который у меня был во время моих двух месяцев с 173-й воздушно-десантной бригадой армии США, это ночная программа, когда мы учились проводить специальные операции с приборами ночного видения», сказал Перепичка, когда отправлялся обратно на линию фронта.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), тем временем, сообщает об эскалации боевых действий за пределами Донецка на востоке Украины. Киев сообщил об атаках около 400 повстанцев, при поддержке танков в селе Старогнатовка за пределами Мариуполя, стратегического порта на Азовском море. Лидеры повстанцев отрицают атаки.

К концу программы американскими военными будут обучены около 500 украинских солдат национальной гвардии. Министр обороны Великобритании Майкл Феллон также сказал во вторник, что британские ветераны войн в Ираке и Афганистане планируют обучать более 2000 украинских солдат к концу этого года.

Солдаты-студенты в Яворове не из регулярной армии Министерства обороны Украины, а из подразделений Национальной гвардии, некоторые из них профессионалы, некоторые – добровольцы или призывники без надлежащей военной подготовки. Но их мотивация впечатляет, они хотят получить новые навыки, и каждый день они просят новые вызовы.

Начиная с этой недели, американские десантники готовятся учить своих студентов проводить командные маневры в боевой стрельбе для того, чтобы приступить к «Бесстрашному защитнику», военной учебной программе, утвержденной Конгрессом США, которую проводят Госдепартамент США и Пентагон. Миссия и программа обучения проходят по просьбе украинского правительства. Десантники в Украине сейчас на второй из трех ротаций, запланированных по ноябрь.

Москва неоднократно жаловалась на «провокационное» присутствие десантников США в Яворове, обвиняя Вашингтон в угрозе миру. «Дымовой завесой заявлений о якобы присутствии российских войск на Донбассе, Вашингтон пытается отвлечь внимание международного сообщества от своего военного размещения в Украине», сказал официальный представитель МИД России Александр Лукашевич в заявлении в апреле прошлого года. «Очевидно, что американские войска на территории Украины не принесут ей мира».

К июлю количество иностранных военных на территории Украины увеличилось до 1800 солдат. Учения были организованы Международным центром миротворчества и безопасности в Львовской области и сосредоточены на оборонительных операциях, а также на интегрированных командных пунктах для подразделений из 18 стран.

И снова Москва была зла: «Военные учения с участием членов НАТО и армии Украины, которые начались в Львовской области под командованием США являются наглядной демонстрацией того, что провокационная политика НАТО однозначно поддерживает политику нынешней киевской власти на востоке Украины», говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

И для украинского общества, и для профессиональных военных, важно знать, что мир объединился, чтобы поддержать их страну, сказал The Daily Beast пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Поронюк. «Российское руководство прекрасно знает, что у нас были совместные военные учения с НАТО в течение 20 лет, здесь вблизи Львова. Это самый большой тренировочный полигон в Европе; он может быть полезным для любого члена НАТО, и для нашей армии важно развиваться из армии пятого поколения, как российская, в армию седьмого поколения, как в США», сказал Поронюк.

Во время холодной войны, полковник Поронюк вступил в ряды Советской армии и более десяти лет служил в России без малейшего представления о том, что в один прекрасный день его родной город Львов будет принимать десантников США, которые будут обучать украинских солдат.

Для американских военных, изменения в отношениях с Россией в последние годы также огромные. Всего два года назад, в 2013 году, Портер участвовал в двусторонних военных учениях с российскими воздушно-десантными войсками. «Всего год спустя, в 2014 году, я был в расположении в Эстонии, ожидая атаки России, и в этом году мы здесь учимся бороться с российским врагом», сказал он.

«Враг – это еще не все – они одеваются по-разному, выглядят по-разному – мы должны быть гибкими, готовыми ко всему, готовыми идти куда угодно и делать что угодно», добавил Севери.

И как вам теперь тот факт, что после многих лет борьбы с иракцами и афганцами, ваш враг сейчас такой же голубоглазый блондин, как вы? «Мы слышали от украинских военных, что иногда брату приходится бороться против брата на востоке своей страны. Это просто ставит нас в тупик», сказал Портер.

На украинском поле боя есть чему поучиться – для всех сторон.