Порошенко отстранил 2 председателей райадминистраций на время расследования против них

Они были задержаны правоохранительными органами, им предъявлено обвинение в получении неправомерной выгоды, сообщает пресс-служба президента.

Президент был проинформирован об общем ход операции Генеральной прокуратуры Украины и положительно оценил работу Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины по противодействию коррупции.

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Петр Порошенко в очередной раз подчеркнул необходимость принципиальной борьбы со взяточничеством в органах государственной власти. «Активная антикоррупционная работа ГПУ является подтверждением нашей четкой позиции – нет неприкасаемых у власти, и не может быть», - сказал Глава государства.

Ранее УНИАН сообщал, что сотрудниками Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины задержали одного из депутатов Киевского городского совета – главу одной временной контрольной комиссии и его сообщников при получении ими взятки.