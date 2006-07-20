По отношению к коалиции украинцы поделились приблизительно поровну

41,3% украинцев положительно или более-менее положительно относятся к парламентской коалиции в составе Партии регионов, Социалистической партии Украины и Коммунистической партии Украины. Полностью или частично против нее - 38,4%.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты социологического опроса, проведенного Центром политических и экономических исследований им. А.Разумкова.

По результатам опроса, 22,7% респондентов вполне положительно относятся к такой коалиции, 18,6% - испытывают скорее положительное, чем отрицательное отношение.

13,6% украинцев - "посредине", считая такой состав коалиции и положительным, и отрицательным одновременно.

Скорее отрицательно, чем положительно настроены 10,1%, твердо отрицательное отношение заявили 28,3% опрошенных.

6,7% украинцев безразлично, какая коалиция. 0,1% не ответили на заданный вопрос.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 12 по 18 июля 2006 года во всех регионах Украины. Опрошены 2012 респондентов в возрасте от 18 лет в 122 населенных пунктах. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.