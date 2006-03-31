”Янукович” - это не фамилия, а внешнеполитическая ориентация

Для России “януковичем” будет тот, кто будет проводить политику, которая будет основываться на принципах дружбы и экономического партнерства с РФ. Об этом в интервью УНИАН заявил председатель Фонда эффективной политики Глеб ПАВЛОВСКИЙ.

В частности, отвечая на вопрос о перспективах украинско-российских отношений и, в частности, о пребывании Бориса ТАРАСЮКА в должности министра иностранных дел Украины, Г.ПАВЛОВСКИЙ сказал: “Для нас мало значат фамилии, сегодня не 2004 год, и для нас “януковичем” будет тот, кто будет проводить политику, которая будет основываться на принципах дружбы и экономического партнерства с Россией”.

Российский политтехнолог отметил, что “идеологическая полемика всегда будет иметь сопротивление, причем не от Кремля, а от общества. Пытаться проводить антироссийскую политику - означает вести негативную контр-кампанию относительно имиджа Украины в России. В России много сил, которые будут подогревать усиление вражды с Украиной, исходя из конкурентных рассуждений. Это не идеологические силы, это силы, связанные с определенными секторами экономики и политическими кругами. Для них будет подарком политика таких людей, как господин ТАРАСЮК”.

На замечание о том, что российскому капиталу в Украине ничего не угрожает, Г.ПАВЛОВСКИЙ ответил: “Российский капитал в Украине имеет не меньше и не больше угроз, чем любой другой капитал. И главная угроза – нестабильность и неопределенность украинского будущего. Никто не знает, что будет происходить в Украине из-за попытки демонтажа экономики Востока, о чем мечтают политики “помаранчевого” лагеря”.

На просьбу уточнить, о каком демонтаже идет речь, Г.ПАВЛОВСКИЙ отметил, что “такой тезис широко обсуждается - демонтаж базы недружелюбной политической силы. Я думаю, что это будет тяжело, но такие смелые люди, как Юлия Владимировна (ТИМОШЕНКО), смогут попробовать. Это создаст атмосферу неуверенности среди инвесторов. Хотя российского инвестора напугать тяжелее, чем западного”.