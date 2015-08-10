Die Welt: Внутрипартийная охота на Трампа открыта

В своей статье "Внутрипартийная охота на Трампа открыта", опубликованной на сайте газеты Die Welt, Клеменс Вергин пишет о том, что есть вещи, которым просто нет оправдания. "Г-н Трамп. Этому. Нет. Прощения", написала в Twitter, кандидат в президенты от республиканцев Карли Фиорина с заметным раздражением.

Тем, что так возмутило Фиорину, стала недавняя бестактность человека, чья первая жена дала ему прозвище "Дональд". Речь идет о Дональде Трампе, магнате недвижимости и в настоящее время наиболее популярном кандидате в президенты от Республиканской партии. Скандалу предшествовали первые теледебаты республиканцев в четверг вечером. 69-летний мужчина с завивкой снова перешел все границы. 24 миллиона зрителей наблюдали, как ведущая канала "Фокс" Мегин Келли упрекнула его в том, что он регулярно отпускает пренебрежительные замечания о лицах противоположного пола и женщинах, которые ему не нравятся, называя их "жирными свиньями, собаками, шлюхами и отвратительными животными".

Трамп и знать не хотел о таком обобщении и яростно отвергал критику. Он только однажды так назвал женщину, и в целом, эта дикость политкорректности – реальная проблема в Америке. Это сопровождалось смутными угрозами в адрес ведущей ("Я был милым с тобой, но мог бы также отнестись к тебе по-другому").

Глупая девица и легкий вес

Но действительно трудно стало только тогда, когда Трамп решил расправиться после трансляции. Он жаловался, что ведущие плохо к нему относились, и сорвал злость на Келли. Она "глупая девица" ("бимбо"), написал он в Twitter. В интервью с CNN, он назвал ее переоцененным "легким весом" и намекнул, что Келли так вела себя с ним, потому что у нее были эти дни, "кровь шла из ее глаз, кровь текла из нее повсюду".

Последовал ожидаемый скандал – даже в своем лагере. Карли Фиорина, единственная женщина среди кандидатов-республиканцев, написала свой вышеупомянутый Tweet и выразила свою солидарность с Келли. Затем присоединился также Скотт Уокер. Хотя Келли – жесткий интервьюер, написал он в Twitter, но быть президентом еще сложнее.

После его кровавых замечаний в настоящее время в партии поднимается серьезное сопротивление против Трампа. Отменено его участие в качестве спикера в известной консервативной конференции в Атланте. "Я думаю, что есть линия приличия, которую непрофессиональный политик может переступить", сказал организатор конференции Эрик Эриксон. "Говорить, что журналистка задала враждебный вопрос из гормональных причин, - одна из таких линий". Внутрипартийная охота на Трампа открыта.

Отчаяние в собственном лагере

Дональд Трамп и женщины, это долгая история - ведь магнат недвижимости женат в третий раз и постоянно привлекал общественность к участию в своих проблемах во взаимоотношениях. Бестактность в общении с женщинами не чужда Трампу. Но его недавний промах может иметь далеко идущие последствия, выходящие за рамки отмены роли спикера. Многие республиканцы в отчаянии заламывают руки.

Даже менеджеру избирательной кампании Трампа, похоже, надоело. Роджер Стоун сдался и заявил, что там больше нет никакого политического содержания. Но мульти-миллиардер пытался представить ситуацию так, будто он сам уволил Стоуна. На самом деле, Стоун, по-видимому, еще раньше рассказал журналистам, что он все бросает. В Twitter, он затем ясно дал понять, что оставил кампанию из-за нападок Трампа на Келли, что отвлекло внимание от реальных проблем кампании.

Сам Трамп позже признал, что этот вопрос может быть опасным для него. В выходные он пытался сгладить ущерб и утверждал, что своим замечанием о крови Келли он имел в виду, что у нее шла кровь из глаз, носа или ушей - а не из других отверстий тела. Но он отказался извиняться перед Келли. В воскресенье, Трамп появился в четырех ток-шоу, чтобы показать себя другом женщин. "Я ценю женщин. Я хочу помочь женщинам. Я буду в состоянии сделать для женщин то, что не сделает ни один другой кандидат, и для меня это очень важно", - утверждал он на CNN.

Республиканцы знают, что обращение с женщинами для них – минное поле. На президентских выборах 2010 года кандидаты-республиканцы в некоторых избирательных округах сделали странные заявления о женской половине, которые позволили демократам говорить о "войне республиканцев против женщин" - термин, который с тех пор стал нарицательным. Поэтому партия на промежуточных выборах тщательно следила за тем, чтобы отсеять кандидатов со склонностью к словесным выпадам.

А сейчас выступает суетливый, напыщенный мультимиллиардер (Трамп) и сводит эти усилия на нет. "Поведение Трампа отражается на нас, а не на нем", говорит кандидат в президенты Линдси Грэм. "Хотим ли мы выиграть? Или мы действительно хотим обидеть 53 процента наших избирателей?", спросил Джеб Буш в субботу на том самом событии в Атланте, приглашение на которое Трампу отменили.

Клинтон, смеющийся бенефициар

С демократами не могло произойти ничего лучше, на самом деле они должны просто подождать и посмотреть, как шоу Трампа изнутри разрушит доверие к республиканцам среди женщин, испаноязычных меньшинств и колеблющихся избирателей. Кампания Клинтон радостно потрошит дело. И на вечеринках в Вашингтоне сейчас все чаще можно услышать полушутливое, полусерьезное замечание о том, что Трамп, вероятно, троянский конь демократов.

В конце концов, ранее он представлял позицию, которые была гораздо ближе к демократам, чем республиканцам, и он также пожертвовал много денег фонду Клинтон и на избирательную кампанию Хилари на должность сенатора. По сообщениям СМИ, Билл Клинтон также созванивался с Трампом, за несколько недель до того, как была объявлена его кандидатура. Билл Клинтон тогда даже подбодрил Трампа, чтобы тот вступал в борьбу.

Партийные гранды среди республиканцев теперь надеются, что Трамп исключил сам себя, своими сексистскими замечаниями, и отказом исключить выступление в качестве независимого кандидата, если его не выберут кандидатом от республиканцев. Они отчаянно надеются, что начался закат Дональда, и что вредный летний театр, наконец, может подойти к концу. Видит ли ядро партии, которое до сих пор приписывало Трампу высшие рейтинги одобрения, все так же, будет видно в ближайших опросах.