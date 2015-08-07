Чубаров просит исключить двух крымских экс-депутатов из списка предателей

Об этом Чубаров написал на своей странице в Facebook.

По его словам, эти два депутата открыто выступили против незаконной внеочередной сессии Верховной Рады АРК, созванной и проведенной 27 февраля 2014 года, и не принимали участия в ее работе.

"В "Списке бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, которые подозреваются в государственной измене и объявлены в розыск", составленном прокуратурой Автономной Республики, среди прочих указаны две фамилии – Абдураимов Энвер (депутатская группа Партии регионов Украины) и Каджаметова Сафуре (депутатская группа «Курултай-РУХ»), которые открыто выступили против незаконной внеочередной сессии Верховной Рады АРК, созванной и проведенной 27 февраля 2014 года, и, соответственно, участия в ее работе не принимали", - говорится в сообщении.

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Также Чубаров отметил, что эти депутаты, выполняя решение Меджлиса, не принимали участие и во всех последующих заседаниях парламента Автономной Республики Крым.

"Включение бывших депутатов Верховной Рады АРК Энвера Абдураимова и Каджаметової Сафуре в "Список бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, которые подозреваются в государственной измене и объявлены в розыск" является неправомерным и они должны быть выведены из данного "Списка..."", - считает Чубаров.

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В «Списке бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, которые подозреваются в государственной измене и ... Posted by Рефат Чубаров on Thursday, August 6, 2015

Как сообщал УНИАН ранее, Чубаров заявил, что главное сейчас - поработать над совершенствованием содержания Конституции Украины, в том числе, исходя из права крымскотатарского народа на самоопределение на своей земле.