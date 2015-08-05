Financial Times: Как победить Владимира Путина в борьбе за сердца и зрителей

Об этом пишет Питер Померанцев в своей статье «Как победить Владимира Путина в борьбе за сердца и глаза», опубликованной на сайте газеты Financial Times.

Запад запоздало осознал силу медиа-машины Кремля. Верховный главнокомандующий НАТО назвал аннексию Крыма «самым удивительным информационным блицкригом, который мы когда-либо видели». Жанна Немцова винит климат ненависти, созданный кремлевской пропагандой, в убийстве своего отца, оппозиционного политика Бориса Немцова.

Советская империя, может, и рухнула, но Кремль по-прежнему имеет в своем распоряжении медиа-гегемонию над 142 миллионами российских граждан, а также, по оценкам, 93 миллиона в других странах бывшего СССР, для которых русский является первым или вторым языком (плюс примерно 3 миллиона в Германии). Проект Европейского фонда за демократию, фонда Брюсселя – автором которого был я – искал пути решения этой проблемы. Мы вскоре обнаружили различия между ситуацией сегодня, и во время холодной войны.

В 20-м веке задачей западных русскоязычных СМИ, таких как BBC World Service или радио Свободная Европа было пробиться через информационный железный занавес. Борьба шла за альтернативные точки зрения и против цензуры. Сегодня телевидение жестко контролируется Кремлем, хотя есть доступ к другим СМИ в Интернете. Русскоязычные люди в Украине, Молдове и странах Балтии – группы, вызывающие наибольшее беспокойство у США и европейских политиков – имеют доступ к изобилию Кремля, местным и западным СМИ, каждый из которых предлагает поразительно противоречивые версии реальности.

Возьмите, к примеру, Эстонию, где зрители, которые следовали соперничавшим российским и западным рассказам о сбиении самолета MH17 в Украине в прошлом году, в конечном итоге перестали верить обеим сторонам. Что-то подобное происходит в Харькове, украинском городе недалеко от границы с Россией, где опросы показали, что большое количество людей цинично отзываются о всех средствах массовой информации, независимо от источника.

Зрители, тем не менее, очарованы российскими каналами. Кремль размывает границы между фактами и вымыслом: шоу о «текущих событиях» кинематографические и сенсационные, со страшилками о российских детях, распятых украинскими военными формированиями или американских заговорах об этнической чистке восточной Украины.

Дезинформация вписывается в последовательные рассказы. Новости фокусируются на боевых действиях в Украине, западных заговорах против России и положительных историях о Владимире Путине. Президент обеспечивает стабильность нации, страдающей от врагов. Это подкрепляется высокобюджетными историческими драмами, которые укрепляют его политику: славные бои за Крым во Второй мировой войне, или рассказы о подлых либералах, которые сотрудничали с врагами родины.

Кремлевские СМИ, однако, игнорируют местные новости и социальные проблемы. Эксперты EED рекомендовали новостному агентству или новостным порталам сосредоточиться на деталях, которых Москва хочет избежать. Они, возможно, и не смогут убедить аудиторию в том, кто сбил MH17, но, сосредоточившись на местных историях о больницах, школах и судах, они могли бы быть более уместными. Фабрика контента также могла бы предоставить социально важные документальные материалы: документальный сериал о школах или больницах; реалити-шоу, которые изучают этническую напряженность. Местные каналы должны помочь, как финансово, так и профессионально, в создании такого качественного контента. Здесь инициативу должны взять на себя именно британцы, с их передовой телевизионной индустрией.

В идеале такие программы будут соответствовать приоритетам развития. Когда Департамент Великобритании по международному развитию поддерживает судебную реформу в Украине или Молдове, он также должен выпускать ТВ-драмы и документальные фильмы о судебной системе. BBC Media Action (благотворительное отделение BBC) работает с молодыми украинскими общественными медиа-компаниями над короткими драмами о молодых людях, оказавшихся на войне. Бюджет крохотный, но это именно тот проект, который нам нужен.

Высококачественные шоу не дешево обходятся. Такой канал, как BBC Россия, будет стоить больше 20 млн евро в год. Может показаться, что это много, - но следует учитывать, что один истребитель «Eurofighter» стоит 90 миллионов евро.

Как известно Путину, СМИ и развлечения являются жизненно необходимыми, как врачи или солдаты. Запад сделал большую ошибку в 1990-е годы, отказавшись от развития средств массовой информации в странах бывшего Советского Союза на свободном рынке: вместо этого, средства массовой информации были захвачены олигархами или коррумпированными режимами. После холодной войны это считалось частью «дивидендов от мира», чтобы сократить финансирование таких как Радио Свободная Европа. Теперь приходится платить гораздо более высокую цену.