В Кабмине назвали области-аутсайдеры по внедрению децентрализации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании правительства заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.

“На сегодняшний день во всех областях, кроме Закарпатской, Тернопольской и Киевской, процесс (децентрализации - УНИАН) идет очень мощно. Мы ожидаем, что вместо 11800 общин, большинство из которых (около 60%) имели средства только на зарплаты и коммунальные услуги, мы получаем около 7,5 тысяч эффективных общин”, - сказал Зубко.

Также он отметил, что сформированные 333 общины сегодня уже ждут утверждения областными советами, чтобы идти на выборы и получить новый орган местного самоуправления и выполнять свои полномочия.

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В свою очередь премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что децентрализация не имеет альтернативы, и не потому, что так определило правительство, а потому, что это желание самих граждан. Яценюк отметил, что общины должны объединяться для того, чтобы развиваться. “Это добровольное объединение, и в его рамках никто не может заставлять территориальные общины принудительно принимать соответствующие решения”, - сказал он.

Также Яценюк сказал, что поддерживает президента Украины в вопросе завершения конституционной реформы для того, чтобы узаконить децентрализацию, и надеется, что парламент поддержит правительство и президента в вопросе конституционной реформы, а также примет около 400 законов, которые завершат как административную реформу, так и социальную, экономическую и бюджетную децентрализацию.