ГПУ предполагает, что скандальный депутат Ланьо причастен к контрабанде на Закарпатье

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию событий в Мукачево сообщил старший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Андрей Попов.

“Хочу заверить, что проверяется деятельность так называемой группы Ланьо и основания для этого конфликта”, - сказал Попов.

Он отметил, что органы прокуратуры направили соответствующие поручения в правоохранительные органы с целью получения полной информации и фактов выявления контрабанды и причастности к ней указанной группы.

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Как сообщал УНИАН, в г. Мукачево на Закарпатье 11 июля произошла стрельба. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между участниками «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Ланьо. По версии представителей «ПС», Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку «ПС» начал мешать потокам контрабанды.

В результате инцидента в Мукачево пострадали 14 человек, погибло трое.

Относительно событий, произошедших в Мукачеве 11 июля, открыто три уголовных производства: создание преступной организации, террористический акт и превышение власти и служебных полномочий (относительно действий правоохранителей). Все они объединены в одно.

14 июля Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию обстоятельств конфликта.