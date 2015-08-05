BloombergView: Как Испания восстановила свою экономику

Неужели экономическая стагнация стала новой европейской нормой, а южная периферия – ахиллесовой пятой еврозоны? Испания только что сообщила о своем самом высоком квартальном росте за восемь лет, и прогнозирует рост на 3,3 процента за год в целом. Может быть, из этого следует вынести урок.

Об этом говорится в редакционной статье «Как Испания восстановила свою экономику», опубликованной на сайте BloombergView.

Существует сообщение – немного более сложное, чем «жесткая экономия работает» - которое, скорее всего, захотят подчеркнуть министры финансов Европы и Международный валютный фонд. Финансовый контроль был частью набора мер, но только частью. Удача тоже принимала участие. Самое главное, Испания приняла несколько смелых, непопулярных решений, которые, похоже, работают.

Экономика пережила сокрушительный спад в условиях финансового кризиса, а затем с трудом выживала до 2012 года, никто ничего не предпринимал. Тогда, правительство подало заявку на спасательный пакет на сумму 100 млрд евро от Европейского Союза.

Ситуация была мрачной. Пузырь на рынке недвижимости в Испании лопнул, безработица (болезнь Испании в течение многих лет) поднялась выше 25 процентов, и каскадные банкротства и дальше подрывали доверие.

Доходность 10-летних испанских облигаций в июле 2012 года превысила немецкую больше, чем на пять процентных пунктов, побуждая Европейский центральный банк вмешаться, чтобы спасти Испанию от спекуляций на ее государственной задолженности.

Правительство премьер-министра Мариано Рахоя согласилось с требованиями жесткой экономии, сократило зарплаты в госсекторе и льготы, и увеличило НДС до 21 процента (с исключениями) с 18 процентов. Если бы он на этом остановился, Испания, возможно, оставалась бы на дне гораздо дольше, и не увидела бы того восстановления, которое сейчас переживает.

Низкая инфляция, дешевый евро, падение цен на энергоносители и возобновление финансовой стабильности в Европе поддержали потребительские расходы и помогли подняться осажденным предприятиям Испании. Отдыхающие в этом сезоне отдали предпочтение Испании – отчасти потому, что ехать в Грецию без пачек денег представляло собой определенные трудности. Все это приписывают удаче.

Но сегодняшнее восстановление в Испании также многим обязано жестким реформам, направленным на конкретные недостатки в экономике. Правительство Рахоя не побоялось уличных протестов и роста левой оппозиции, выступающей против реформ, и настаивало на обдуманном изменении испанской экономики, с акцентом на широкий рынок труда и налоговые реформы.

В 2014 году правительство заявило, что будет постепенно снижать ставку корпоративного налога до 25 процентов с 30 процентов. Верхняя предельная ставка на доходы физических лиц упадет до 45 процентов с 52 процентов. Правительство ограничивает удержания, расширяет налоговую базу и предпринимает серьезные усилия по пресечению уклонения от уплаты.

Компаниям предоставили более гибкие условия в установлении заработной платы и условий труда. Рост заработной платы, который опережал производительность, замедлился. Начали падать барьеры, которые создали пресловутый двухуровневый рынок труда Испании, с его низшим классом работников по временным контрактам.

Не нужно иллюзий: работа еще далека от завершения. Структурная безработица – то, что осталось, когда растущий спрос сделал все возможное – все еще может быть на уровне 18 процентов, больше в три раза, чем показатель в США.

Налоговые реформы и реформы на рынке труда должны продолжаться. Правительство могло бы сделать больше, чтобы помочь тем, кто ищет работу (многие из них – выпускники средней школы), найти ее и обучить их.

Прежде всего, чтобы избежать повторения ошибок прошлого, ему придется быть осторожным при сохранении бюджетной дисциплины, поскольку восстановление увеличивает доходы и выплаты из-за финансовых затруднений.

Тем не менее, Испания доказывает важный факт: вопреки отчетам, географии и членству в еврозоне, ни одна страна не обречена на экономический крах.