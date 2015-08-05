"Самопомич" собирается идти на выборы во всех областях

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции относительно участия “Самопомочи” в местных выборах 2015 года, отвечая на вопрос о том, будет ли эта политическая сила будет выдвигать своих кандидатов во всех областях и когда будут утверждены окончательные списки.

“Самопомич” будет принимать участие (в выборах) во всех областях Украины, правда, не во всех городах. В тех городах, где у нас есть сильные команды, в тех городах, где команды готовы брать на себя ответственность за развитие общества, в тех городах “Самопомич” однозначно будет выдвигать своих представителей”, - сказал Лаврик.

Относительно процедуры выдвижения кандидатов он напомнил, что на местных выборах решение принимают местные партийные ячейки. Как сказал Лаврик, в конце августа - начале сентября должны состояться конференции местных партячеек, которые примут такие решения.

Лаврик отметил, что при формировании списков “Самопомич” не включает в них людей, которые уже хотя бы раз были депутатами районных, городских или областных советов.

Читайте такжеПроходной барьер на местных выборах могут преодолеть шесть партий - опросВ свою очередь, председатель объединения “Самопомич”, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что перед довиборами в Киевсовет “Самопомич” обнародовала перечень кандидатов.

“Когда были выборы в Верховную Раду, мы так же публично озвучили перечень всех наших кандидатов, и после дискуссии, после дебатов мы финализировали этот список. Такой же дорогой мы идем, когда говорим о выборах в органы местного самоуправления в Украине”, - сказал Садовый и добавил, что от сегодняшнего дня на сайте “Самопомочи” можно ознакомиться с “большим количеством тех кандидатов, которые имеют желание претендовать, быть избранными в своих городах депутатами городских, областных, районных советов”.

Садовый подчеркнул, что список еще не является конечным, а утвержденный финальный список должен содержать “лучших людей той или иной общины”.

В то же время Лаврик отметил, что подается список тех людей, которых “Самопомич”, “вероятно, поддержит на местных выборах”.

“Проведено несколько тысяч встреч, встречи дальше будут продолжаться”, - сказал он и обратился к общинам, чтобы они дали оценку кандидатам.

Лаврик подчеркнул: “Мы не хотели бы видеть в рядах наших будущих депутатов людей, которые в той или иной степени были причастны к Партии регионов. Мы не хотели бы, чтобы в наших рядах были люди, которые имеют проблемы с криминалом, имеют отношение к коррупции”.