"Самопомич" собирается идти на выборы во всех областях

13:24, 05 августа 2015
Политика
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Заместитель председателя фракции “Самопомич” в Верховной Раде Олег Лаврик заявляет, что “Самопомич” будет участвовать в местных выборах во всех областях Украины, но не во всех городах.

Самопомич пойдет на местные выборы во всех областях, но не во всех регионах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции относительно участия “Самопомочи” в местных выборах 2015 года, отвечая на вопрос о том, будет ли эта политическая сила будет выдвигать своих кандидатов во всех областях и когда будут утверждены окончательные списки.

“Самопомич” будет принимать участие (в выборах) во всех областях Украины, правда, не во всех городах. В тех городах, где у нас есть сильные команды, в тех городах, где команды готовы брать на себя ответственность за развитие общества, в тех городах “Самопомич” однозначно будет выдвигать своих представителей”, - сказал Лаврик.

Относительно процедуры выдвижения кандидатов он напомнил, что на местных выборах решение принимают местные партийные ячейки. Как сказал Лаврик, в конце августа - начале сентября должны состояться конференции местных партячеек, которые примут такие решения.

Лаврик отметил, что при формировании списков “Самопомич” не включает в них людей, которые уже хотя бы раз были депутатами районных, городских или областных советов.

Читайте такжеПроходной барьер на местных выборах могут преодолеть шесть партий - опросВ свою очередь, председатель объединения “Самопомич”, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что перед довиборами в Киевсовет “Самопомич” обнародовала перечень кандидатов.

“Когда были выборы в Верховную Раду, мы так же публично озвучили перечень всех наших кандидатов, и после дискуссии, после дебатов мы финализировали этот список. Такой же дорогой мы идем, когда говорим о выборах в органы местного самоуправления в Украине”, - сказал Садовый и добавил, что от сегодняшнего дня на сайте “Самопомочи” можно ознакомиться с “большим количеством тех кандидатов, которые имеют желание претендовать, быть избранными в своих городах депутатами городских, областных, районных советов”.

Садовый подчеркнул, что список еще не является конечным, а утвержденный финальный список должен содержать “лучших людей той или иной общины”.

В то же время Лаврик отметил, что подается список тех людей, которых “Самопомич”, “вероятно, поддержит на местных выборах”.

“Проведено несколько тысяч встреч, встречи дальше будут продолжаться”, - сказал он и обратился к общинам, чтобы они дали оценку кандидатам.

Лаврик подчеркнул: “Мы не хотели бы видеть в рядах наших будущих депутатов людей, которые в той или иной степени были причастны к Партии регионов. Мы не хотели бы, чтобы в наших рядах были люди, которые имеют проблемы с криминалом, имеют отношение к коррупции”.

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