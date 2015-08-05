В США умер выдающийся советолог и исследователь Голодомора Роберт Конквест

Об этом сообщает Радио Свобода.

Конквест родился в 1917 году в Великобритании и в течение всей жизни был подданным Соединенного королевства. Некоторое время был членом Коммунистической партии. Участвовал в Второй мировой войны, до 1956 года работал на дипломатической службе. После этого стал писателем.

В 1968 году Роберт Конквест завершил работу над книгой "Большой террор: сталинские чистки 30-х", которая основывалась как на официальных советских данных, в том числе опубликованных во время хрущевской "оттепели", так и на показаниях украинских и российских беглецов от советского режима.

В 1986 году Конквест опубликовал книгу "Жатва скорби: советская коллективизация и террор голодом", темой которой был Голодомор в Украине и на некоторых других территориях СССР. Тогда он назвал просоветские взгляды левых интеллектуалов на Западе "моральным позором".

Читайте такжеАмериканский историк назвал страну, где праву свободно говорить на русском угрожает наибольшая опасность"Иногда люди называют демократов близорукими и бессмысленными. Но думаю, вы хотите быть немного близорукими. Это лучше, чем иметь долгий взгляд в несуществующее будущее", – сказал в свое время Конквест в интервью популярной в США разговорной радиостанции NPR.

Полное название книги Роберта Конквеста про украинский Голодомор переводится как "Жатва Скорби. Советская коллективизация и террор голода". Она увидела свет в 1986 году.

По словам автора, написать о замалчиваемом Голодоморе побудила любознательность, присущая ему как историку.

"Эта трагедия была забыта многими. Много людей ее замалчивали, среди которых были интеллектуалы, академики. Ее держали подальше от человеческого глаза. Я же очень любознательный и нашел несколько страшных документов. Работать над этой темой было одновременно жутко и интересно. Мне захотелось больше узнать о голодоморе. Я думаю, все, что я сделал, так это написал о голодоморе четко и в полном объеме. Так, чтобы никто не мог серьезно оспорить его", – сказал Роберт Конвест в интервью Голосу Америки после получения украинской награды в 2006 году.