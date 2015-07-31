Ляшко назвал решение КС относительно изменений в Конституцию незаконным

По его убеждению, оно было принято под давлением властей. Так, по словам Ляшко, шестеро судей КС являются потенциальными подозреваемыми в уголовном деле об узурпации власти Януковичем.

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«В 2010 году эти преступники в мантиях помогли Януковичу изнасиловать Конституцию. В 2015 году эти же персонажи помогают уже Порошенко насиловать Конституцию по плану Путина. Единственный судья, который мог этому противостоять, - Виктор Шишкин, был уволен Порошенко до окончания срока его судейских полномочий», - отметил Ляшко.

Радикал выразил убеждение, что такой Конституционный суд не имеет права на существование и должен быть ликвидирован. Тех депутатов, которые собираются голосовать за упомянутые изменения к Конституции, Ляшко назвал предателями. Он подчеркнул, что Радикальная партия – несмотря на давление и попытки подкупа – голосовать не будет.