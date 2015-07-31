ФСБ приурочила ко Всемирному конгрессу крымских татар серию допросов лидеров Меджлиса

Как сообщает Крым.Реалии, основная часть гостей и делегатов прилетят в Анкару из Киева чартерным рейсом.

На участие в Конгрессе заявлены 180 крымскотатарских организаций из 12 стран мира.

Billet Otel в Анкаре здесь 1-2 августа пройдет Всемирный конгресс крымскотатарского народа. pic.twitter.com/a42YBhNPwW — Mustafa (@bizim_qirim) 31 июля 2015

Организации, планирующие принять участие в Конгрессе, соберутся 1-2 августа года в конференц-зале Bilkent Hotel для координации дальнейших действий в условиях незаконной аннексии Крыма и угрозы уничтожения крымских татар.

На форуме будет избран президент Конгресса. В настоящее время это – глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, избранный на эту должность в 2009 году во время I Всемирного конгресса крымских татар в Симферополе.

В материалах Конгресса, розданных его участникам, отмечается, что вернувшиеся после распада Советского Союза на родину 350 тысяч крымских татар сегодня вновь подвергаются тоталитарному давлению и находятся под угрозой уничтожения.

Читайте такжеОккупанты Крыма увидели опасность в проведении Всемирного конгресса крымских татарПосле аннексии полуострова Россией с 27 февраля 2014 года по сегодняшний день 15 тысяч крымских татар были вынуждены покинуть Крым. Вместе с тем, лидерам крымскотатарского народа запрещен въезд в Крым, а избранные демократическим путем и ставшие примером органов самоуправления коренных народов во всем мире Курултай крымскотатарского народа и Меджлис крымскотатарского народа лишены возможности продолжать свою деятельность, их активы конфискованы.

Российские спецслужбы назначили на дни подготовки и проведения II Всемирного конгресса крымских татар в Анкаре серию допросов лидеров Меджлиса. Как сообщает пресс-служба Меджлиса, допросы проходят ежедневно.

Так, 29 июля 2015 года в Следственном комитете России по Крыму по "делу 26 февраля" был допрошен председатель Симферопольского регионального меджлиса Леммар Юнусов. Следующий допрос состоится 1 августа 2015 года.

Ранее, 28 июля на допрос по "делу 26 февраля" в Следком были вызваны первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял, заместитель главы Меджлиса Ильми Умеров, а также председатель Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.

"Джелялу и Смедляеву, как и Юнусову, была выдана повестка на допрос на 1 августа 2015 года. Заместителю главы Миллий Меджлиса Ильми Умерову после очередного допроса 29 июля следователи назначили «встречу» на 31 июля текущего года", – говорится в сообщении.

В Меджлисе столь частые допросы рассматривают как препятствование выезду в Анкару для участия в работе II Всемирного Конгресса крымских татар, который состоится 1 – 2 августа 2015 года.