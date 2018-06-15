Киевляне не пойдут на поводу у политиков

Киев - не только столица, административный центр и ячейка государственной власти. Киев - душа и сердце Украины. Киевляне - это люди, которые имеют острый ум, свои теплые чувства, собственные вкусы и интересы. Всем этим они задают тон целой стране: будь то в вопросах моды, или в политических взглядах. Столица всегда впереди, на нее равняется вся страна. Поэтому обращаться с собой как попало киевляне никогда никому не позволяли и не позволят.

Из таких соображений должны были бы исходить те политические силы, которые неконституционным способом решили навести «свой политический порядок» в столице, подменив волю избирателей, выбор киевлян политической целесообразностью и амбициями отдельных должностных лиц. На Киеве, убежден, определенные политические силы с помощью Верховной Рады стремились апробировать технологию уничтожения местного самоуправления. Но киевляне уже на старте избирательной кампании продемонстрировали, что не пойдут на поводу у политиков, которые пренебрегли их интересами и выбором во имя собственных перспектив.

В настоящее время ситуация вокруг досрочных выборов в Киеве развивается чрезвычайно динамически и удивительными образом. Количество претендентов на должность мэра перевалило за полторы сотни! Чего они добиваются? Мне кажется, что такой ажиотаж объясняется тем, что Киев за последние два года вышел на первое место в Украине по всем социально-экономическим показателям - нынешний бюджет столицы достиг 25 млрд. грн., город является крупнейшим донором Украины - и, конечно, этот ресурс слишком привлекателен для многих политиков и политических сил. Извините, но большинство из этих политических сил я бы назвал паразитами, которые не приложили никаких усилий к созданию и приумножению этого ресурса и вряд ли собираются использовать его в интересах киевлян.

Самые ловкие из кандидатов, не дождавшись завершения срока подачи соответствующих заявлений на регистрацию, начали рекламную кампанию, бомбардируя киевлян призывами и лозунгами. Один из кандидатов заверяет, что мэр столицы должен быть сильным, второй утверждает, что Киеву нужен умный мэр... Убежден, что предлагать что-то меньше первого или второго было бы просто унизительным для киевлян. Но и этого, по моему мнению, маловато. Особенно если учесть, что эти качества в настоящее время принадлежат двум разным людям.

Я согласен с Виталием Кличко, что мэр Киева должен быть сильным. Однако, к величайшему сожалению, или к счастью, эта сила должна быть не только физической. Мэр должен быть сильным не только для того, чтобы уметь защитить себя. Ему нужная сила духа, моральная мощь, которая даст ему возможность защитить всех киевлян. Как писал Григорий Саввич Сковорода: «Плоть ничтоже. Дух животворящ».

Киеву нужен сильный мэр, способный решать такие злободневные проблемы города, как пробки на дорогах, незаконные застройки и т.д. Он должен защитить миллионы киевлян от политического популизма и безразличия власти, которые выливаются в гиперинфляцию и рост тарифов.

Я согласен и с Александром Турчиновым, который говорит, что Киеву нужен умный мэр. Но ни один умный человек не будет хвастаться своим интеллектом на каждом перекрестке. Сократу принадлежат слова: «Я знаю, что я ничего не знаю». Вероятно, Александр Валентинович забыл эту прописную истину и решил превзойти древнегреческого философа.

Я убежден, что Киеву нужен и сильный, и умный мэр. Но я также уверен, что киевляне хотят Честного, Человечного и Морального мэра, который способен пропустить каждую проблему каждого киевлянина через свое сердце и ум, предоставить всем ответ и защиту.

Вместо этого сегодня киевлян открыто обижают, относясь к ним как к несознательным людям, неспособным отличить грешное от праведного. БЮТ, например, откровенно предлагает «техническую пятерку». С одной стороны, я бы с радостью видел в сессионном зале Киеврады и Юлию Владимировну, и Александра Валентиновича, потому что понимаю, что их креативнисть и уровень IQ очень высоки. Но, с другой стороны, по моему глубокому убеждению, их нынешняя позиция это прежде всего неуважение к киевлянам. Они заранее ставят проблемы Киева на второй план, представляют работу в городском совете как хобби. Они предлагают избирателям список кандидатов в депутаты из людей, которые не будут и не хотят иметь дела с городскими проблемами. Я сомневаюсь, что тот же Александр Турчинов с большим энтузиазмом готов поменять кресло первого вице-премьера на столичные проблемы, как то ремонт канализации и коллекторов, пробки на дорогах, озеленение города и обустройство детских площадок.

Работа каждого депутата Киевсовета - это не только пленарные заседания, а ежедневный кропотливый труд в комиссиях по наработке конкретных решений, направленных на улучшение жизнедеятельности многомиллионного города, обеспечение его бесперебойного функционирования. А БЮТ и Блок Виталия Кличко за два года пребывания в Киевраде продуцировали лишь эмоции. Действенных предложений относительно развития города от них мы не услышали. Какие конкретные инициативы на киевском уровне вы можете назвать? Без сомнения, по крайней мере у БЮТ есть своя политическая команда, как любит подчеркивать госпожа Тимошенко. Но эта команда не для киевлян.

Я уже молчу о пятерке Блока Виталия Кличко, где собрались бизнесмены, которые «засветились» в скандалах с незаконными застройками в столице. Сейчас они хотят попасть в Киевсовет под боксерской «крышей». Обидно, что Виталий Владимирович опять (как и в 2006 году) не понимает, что его банально используют в качестве авторитетного среди киевлян спортсмена для того, чтобы на его шее «заехать» в Киевсовет для реализации собственных интересов.

Сегодня инициаторы киевской гонки объединились в одном: они выступают против Леонида Черновецкого и его команды. Лично я не верю в такую демократию, которая базируется не на объединении «за» или «во имя чего-то», а исповедует лишь - «против». Но кроме критики, они не предлагают ничего из того, чем живут люди, что представляет их ежедневный жизненный интерес.

Наша команда исповедует совсем другой принцип работы: «С людьми и для людей!» И сегодня мы предлагаем киевлянам не закрытые списки и «свадебных генералов», а профессионалов, которые знают, как решать проблемы города. Каждый представитель Блока Леонида Черновецкого - это человек, который в городской власти отвечает за конкретный участок работы. За плечами этих людей не прячутся горе-застройщики, бизнесмены-коррупционеры, падкие на кусок киевского пирога, нет также министров, премьеров и депутатов Верховной Рады. Наконец, ни у одного из них нет «запасного аэродрома» в виде высоких государственных должностей и каждый идет в городскую власть с полным осознанием своих обязанностей перед киевлянами и открытым желанием работать для киевлян, а не для политиков.

Олесь Довгий, секретарь Киевского городского совета