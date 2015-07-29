Новый заместитель Шокина заявил, что не подпадает под люстрацию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Севрук сказал сегодня на брифинге, комментируя информацию, что якобы он подпадает под люстрацию.

"У нас, согласно закону, подпадают под люстрацию прокуроры районов города Киева, которые работали во время Революции Достоинства, я не работал на тот момент, я уже больше года работал в Генеральной прокуратуре, или руководители самостоятельных подразделений Генеральной прокуратуры", - заявил Севрук.

При этом он отметил, что в указанный период времени работал заместителем начальника управления, которое входило в главное управление".

"Поэтому я не был руководителем самостоятельного подразделения и не подпадаю под люстрацию. Все документы на люстрационную проверку я подал, это отражено на сайте Генеральной прокуратуры", - сказал Севрук.

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Также первый заместитель генпрокурора сказал, что на данный момент не получил заключения от МВД, но надеется получить в ближайшее время, и будет принято окончательное решение по этому вопросу.

Как сообщал УНИАН, Севрук возглавлял в Генпрокуратуре Главное управление надзора по уголовным процессам.

Вчера, 28 июля, генеральный прокурор Виктор Шокин заявил, что назначил Севрука своим первым заместителем вместо Владимира Гузыря.