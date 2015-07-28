Шокин сделал своим первым заместителем Севрука вместо Гузыря

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шокин сообщил сегодня во время брифинга.

Перед этим Гузырь на этом же брифинге заявил о своей отставке, которую Шокин принял.

В частности, как отметил Гузырь, находясь в отпуске, он чувствовал на себе политическое давление, поэтому принял решение выйти сегодня из отпуска, чтобы попросить генерального прокурора об отставке.

По словам Гузыря, его 30-летний опыт дает ему возможность и законные основания защитить себя полностью в установленном законом порядке. «И не будучи первым заместителем генерального прокурора, у меня будут полностью развязаны руки через суд защитить свое имя и имя своей семьи», - сказал он, подчеркнув, что является сторонником законов и борьбы с коррупцией.

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«Я никому не позволю употреблять мое имя в нехорошем контексте, который допускался в последнее время. Поэтому я прошу вас принять мою отставку и благодарю за ваше доверие», - сказал Гузырь, обращаясь к генпрокурору.

Шокин ответил, что принимает отставку, и сообщил о назначении Севрука.

«Одновременно сообщаю, что первым заместителем генерального прокурора назначен Севрук Юрий Григорьевич. Все данные о нем вы сможете увидеть на сайте Генпрокуратуры», - сказал Шокин.

Как сообщалось, Севрук возглавлял в Генпрокуратуре Главное управление надзора по уголовным производствам.