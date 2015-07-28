Шокин сделал своим первым заместителем Севрука вместо Гузыря
Генеральный прокурор Виктора Шокин назначил своим первым заместителем Юрия Севрука вместо Владимира Гузыря.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шокин сообщил сегодня во время брифинга.
Перед этим Гузырь на этом же брифинге заявил о своей отставке, которую Шокин принял.
В частности, как отметил Гузырь, находясь в отпуске, он чувствовал на себе политическое давление, поэтому принял решение выйти сегодня из отпуска, чтобы попросить генерального прокурора об отставке.
По словам Гузыря, его 30-летний опыт дает ему возможность и законные основания защитить себя полностью в установленном законом порядке. «И не будучи первым заместителем генерального прокурора, у меня будут полностью развязаны руки через суд защитить свое имя и имя своей семьи», - сказал он, подчеркнув, что является сторонником законов и борьбы с коррупцией.
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«Я никому не позволю употреблять мое имя в нехорошем контексте, который допускался в последнее время. Поэтому я прошу вас принять мою отставку и благодарю за ваше доверие», - сказал Гузырь, обращаясь к генпрокурору.
Шокин ответил, что принимает отставку, и сообщил о назначении Севрука.
«Одновременно сообщаю, что первым заместителем генерального прокурора назначен Севрук Юрий Григорьевич. Все данные о нем вы сможете увидеть на сайте Генпрокуратуры», - сказал Шокин.
Как сообщалось, Севрук возглавлял в Генпрокуратуре Главное управление надзора по уголовным производствам.