Новый рывок Кремля на Донбасс: быть или не быть

Уже несколько недель на Донбассе продолжаются ожесточенные бои, боевики обстреливают украинские позиции из тяжелого вооружения, несмотря на договоренности об отводе тяжелой военной техники. В частности, эпицентром противостояния в последнее время стали окрестности Донецка. По данным штаба АТО боевые действия на участке фронта между Авдеевкой и Марьинкой продолжаются непрерывно. Враг подтянул сюда значительные силы.

Недавно в газете The New York Times вышел материал о том, что Россия сконцентрировала на границе с Украиной десятки тысяч военнослужащих и сотни единиц боевой техники. Различные военные эксперты допускают, что это, вполне возможно, может быть свидетельством подготовки Москвой летнего наступления. 16 июля, в интервью CNN не исключил такой вероятности и президент Украины Петр Порошенко. "У меня есть подтверждение от разведки", - заявил он.

Собственно, в публичном пространстве информация о возможном повторении событий в Иловайске или Дебальцево традиционно появляется по несколько раз в месяц. Причем "разгоняют" ее отнюдь не только кремлевские сетевые тролли.

Впрочем, относительно последнего заявления главы государства, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал Игорь Романенко считает, что это "своеобразное упреждение, чтобы обратить внимание Запада на этот факт": "Даже сам факт того, что о плане наступления известно, во многом дискредитирует такие операции".

В свою очередь, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник уверен, что многократные заявления о возможном вторжении, которого не происходит, скорее контрпродуктивны и не способствуют мобилизации украинского общества для реакции на этот возможный сценарий. "Президент на протяжении многих месяцев постоянно пугает вторжением. Вряд ли это способствует мобилизации украинского общества для реакции на возможные такие сценарии. Понятно, что у президента гораздо больше надежной информации, в том числе, из источников, которые не доступны широкой публике, но при этом не самое продуктивное занятие постоянно пугать украинское общество и наших зарубежных партнеров", - считает он.

По его мнению, подобные месседжи должны быть дозированы. Иначе может получиться как в известной сказке о мальчике и волке.

Черный август

Впрочем, при всей маловероятности того, что Москва решится на полномасштабное вторжение, учитывая возможные последствия, исключать такой вариант развития событий полностью нельзя. В этой связи, Украина должна готовиться к развитию и такого сценария. Особенно, учитывая приближение августа, который традиционно является критическим месяцем в российской истории. Наиболее яркими примерами в этом смысле являются как война в Грузии, так и прошлогодние события в Украине. "Высокая вероятность активизации боев связана с тем, что сейчас Европа наименее способна реагировать на какие-либо внешние раздражающие факторы, даже такого масштаба как война. Сезон отпусков, общая расслабленность, он где-то сказывается. Не исключено, что Путин может воспользоваться этим при оценке возможных рисков, и посчитать это благоприятным обстоятельством", - отмечает Мельник.

Тем более, нынешняя высокая концентрация российских войск вдоль украинской границы, информация о дисклокации сил боевиков, которые нам противостоят – факторы, которые подтверждают возможность подобной агрессии. "Но они не дают оснований для того, чтобы 100% утверждать, что она будет", - подчеркивает эксперт.

В этой связи, по его словам, если и проводить аналогии с августом 2014 года, когда де-факто антитеррористическая операция на востоке Украины превратилась в полноценную войну с Россией, необходимо учитывать, что на тот момент существовала угроза полного разгрома пророссийских боевиков. И именно недееспособность и несамостоятельность так называемых ДНР и ЛНР стали основной причиной агрессии.

Сегодня же, Россия как агрессор тщательнее оценивает свои возможности в достижении успеха и рассчитывает, какую цену Кремлю придется за это заплатить. Поэтому Украине следует не просто сидеть и ждать наступления, а делать конкретные шаги, чтобы снизить вероятность подобного варианта развития событий.

С такой постановкой вопроса согласен военный эксперт, руководитель Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак. По его мнению, Украине следует работать по ряду направлений, чтобы ВСУ могли противостоять агрессору. Но, на сегодняшний день, для укрепления сектора безопасности, по его словам, сделано ничтожно мало. "До сих пор нет военной доктрины, до сих пор нет целого ряда законов… Зарегистрирован законопроект о территориальной обороне, который сам по себе сырой, нет законопроектов, о которых говорили в течении года: о военно-техническом сотрудничестве, о производстве вооружения и военной техники, о защите международных инвестиций и еще целого ряда законов, которые, как мне кажется, в ближайшее время и не появятся. Потому что премьера устраивает ручной режим управления правительством, а президента устраивает подобный режим управления всего сектора безопасности", - считает он.

По словам эксперта, гигантское количество непринятых документов позволяет говорить о том, что управление реформой в секторе обороны проходит в ручном режиме. Более того, срывается гособоронзаказ и есть системные проблемы в обеспечении сил обороны. "Все эти факторы позволяют России вести подрывную деятельность и в украинском парламенте, и в правительстве, используя украинских чиновников, агентурную сеть и материальные ресурсы… Это позволяет Кремлю постоянно расшатывать ситуацию в зоне боевых действий", - считает он.

Создание тактических угроз

Впрочем, по мнению Бадрака, в Кремле прекрасно понимают, что только путем использования террористических группировок на Донбассе, пусть и подкрепленных российским оружием и российскими военнослужащими, решить вопрос захвата новых территорий невозможно. В связи с этим, по его словам, ситуация в зоне АТО выглядит так, что группировки боевиков выполняют важную для Кремля задачу - уничтожением личного состава украинских сил обороны, дабы дискредитировать украинскую власть и расшатать ситуацию в Украине изнутри.

По мнению военного эксперта, при таком раскладе, масштабное столкновение теоретически возможно только в одном случае, если украинская армия пойдет в наступление. Поскольку именно такой подход Москва может интерпретировать на свой лад в глазах Запада. Пока же ВСУ ведет оборонительные действия, без перехода в контрнаступление, Россия вряд ли решится на попытку нового вторжения. "На мой взгляд, сегодня силы обороны Украины находятся в очень пристойном положении и способны отразить любую атаку террористических группировок, но, со стратегической точки зрения, риски и вызовы в виде возможных атак Кремля и использования Москвой военного рычага, необходимо сводить к нулю", - убежден он.

"Но, к сожалению, оснащение и перевооружение Украины не происходит в том объеме, в том качественном режиме, как это необходимо", - подчеркивает эксперт.

В свою очередь, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал Игорь Романенко отмечает, что "три ударные группы российско-террористических войск сформированы еще весной, но их пока не вводят в действие". Причиной тому – сомнительность подобной операции с точки зрения результата для России.

Во-первых, потому, что за последний год Кремлю не удалось воплотить в жизнь те планы, которые задумывались после аннексии Крыма: "Новороссия" должна была охватить целый ряд областей Украины – от Харькова до Одессы. Но не срослось.

Во-вторых, без больших потерь уже не обойдется. И речь идет не только о большом количестве "груза 2002", а и новых санкций. "Если проводить активные военные действия со стороны российско-террористических войск, то ситуация для России усугубится, поскольку следующими возможными мерами, направленными против агрессора, станет отключение от мировой финансовой системы. Также удручающая ситуация у Путина с экспортом энергоносителей: Украина не покупает много газа, Китай отказывается от проекта "Сила Сибири-2…", - отмечает Романенко.

С другой стороны, по его словам, сейчас Москве необходимо выходить из патовой ситуации, но с пристойной миной на лице. "Поэтому для Владимира Путина реализация целей в Украине видится в том, чтобы оказывать военное давление на тактическом уровне. И, хотя он создает перспективы для широкомасштабных боевых действий, больший акцент делается на подрывную работу. К сожалению, во многом наши внутреннеполитические обстоятельства играют ему на руку", - констатирует эксперт.

Принципиальными, на сегодняшний день, задачами Кремля в Украине остаются: невступление Украины в НАТО, изменения в Конституцию Украины и проведение выборов на подконтрольных боевикам территориях в том виде, в котором это видится России. В связи с этим, по мнению Романенко, Москва использует сейчас факторы тактического уровня, лишь создавая условия для давления, в том числе, военного.

Одной из таких задач, в частности, является мобилизация в Приднестровье. К этому Украине следует отнестись серьезно и привлекать к решению возможной проблемы Молдову.

Еще одним фактором российского давления остается наращивание ударной десантной компоненты в Крыму. «Это Ил-76, недавно дополнительно перегнанные на полуостров, это поставки туда нового типа летального вооружения Ми-28Н «Ночной охотник», ударных вертолетов, модернизированных Ми-8, десантные морские корабли. То есть, создают все условия, чтобы и с юга была угроза», - отмечает Романенко.

Также эксперт не исключает вариант, что "если Россия захочет сделать блицкриг, то войска могут пройти через Беларусь, россияне на все могут пойти". "Это все способствует тому, что они, таким образом, осуществляют давление, чтобы Украина пошла на уступки по стратегическим вопросам. Безусловно, нам необходимо выигрывать время для того, чтобы продолжать наращивать военный потенциал в силовых структурах и, в первую очередь, в вооруженных силах. Нам необходимо время для проведения реформ, которые буксуют", - считает Романенко.

Константин Гончаров