"Укроборонпром" назначил нового и.о главы завода имени Малышева

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Укроборонпрома", это кадровое решение обусловлено положительными результатами работы Козонака на должности директора ГП "Харьковский бронетанковый завод".

"Результат – это ведущий критерий оценки эффективности работы директоров предприятий-участников ГК "Укроборонпром". Итак, по итогам рассмотрения состояния дел на "Харьковском бронетанковом заводе" руководство "Укроборонпрома" решило перевести Козонака на "Завод им. Малышева", - цитирует пресс-служба Генерального директора концерна "Укроборонпром" Романа Романова.

В госконцерне отметили, что Козонаку по итогам 2014 года удалось наладить его работу, восстановить технологию капитального ремонта танков Т-80 и полностью погасить задолженность по заработной плате и перед бюджетом на "Харьковском бронетанковом заводе". (В начале июля ХБТЗ передал Министерству обороны 8 модернизированных танков Т-80 с опережением графика поставок (должен был поставить четыре) - УНИАН).

"Перед Козонаком поставлена задача ускорить выполнение государственного оборонного заказа и стратегических внешнеэкономических контрактов "Заводом имени Малышева", а также окончательно очистить предприятие от коррупции. Уверен, что он выведет завод на кардинально новую ступень развития, внедрит новую философию работы", - подчеркнул Романов.

Читайте такжеХарьковский танковый завод ищет директораКак сообщал УНИАН, с начала 2015 года "Укроборонпром" объявил о проведении более 60 конкурсных отборов на должности директоров предприятий, входящих в состав концерна.

В июне текущего года руководство "Укроборонпрома" за срыв планов по производству военной техники для АТО уволило руководителей двух крупнейших госпредприятий бронетанкового сектора оборонно-промышленного конкурса Украины - "Завода им. В.А. Малышева" и Львовского бронетанкового завода.

16 июля «Укроборонпром» назначил новых руководителей подконтрольных госпредприятий "Николаевский авиаремонтный завод" НАРП ", "Государственное внешнеторговое и инвестиционное предприятие "Промоборонэкспорт" и "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А.А. Морозова", а 23 июля - руководителей "Киевского бронетанкового завода"," Житомирского бронетанкового завода" и "Харьковского автомобильного завода", входящих в состав концерна.

Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят 134 предприятия ОПК Украины.

"Завод им. Малышева" - крупнейшее в Украине предприятие бронетанковой отрасли. Основные направления производства завода: тяжелая бронетехника (танк "Оплот", "Ятаган", БРЕМ-84, модернизация танков Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легкая бронетехника (БТР-3У, БТР-4, модернизация БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), боевые модули для легкой бронетехники.