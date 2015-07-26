ОПОРА сообщила о попытках фотографирования бюллетеней в Чернигове

Об этом сообщается на сайте организации.

В первом случае, зафиксированном на избирательном участке № 740998 избирательный бюллетень фотографировал молодой человек, который провел избирателя в кабинку, подождал, пока тот проголосует, а потом возле урны сфотографировал бюллетень. Когда наблюдатели начали выяснять обстоятельства, то молодой человек покинул участок. Их заметили позже, как они садились в машину. Об инциденте оповещены правоохранительные органы.

Другой случай произошел на участке № 741013, где избиратель пришел голосовать с ребенком. Когда он подошел к урне, то дал в руки ребенка бюллетень, где было видно, за кого он проголосовал, и сфотографировал его. Во время разговора с избирателем, тот пояснил, что сделал это на память для себя.

Читайте такжеЖителям Чернигова предлагают 2 тысячи гривен за фото голосование за одного из кандидатовВ ОПОРЕ напомнили, что, согласно ст. 159 Уголовного кодекса Украины, умышленное нарушение тайны голосования во время проведения выборов или референдума путем разглашения содержания волеизъявления гражданина, который принял участие в выборах или референдуме, наказывается штрафом от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Как сообщал УНИАН, в Чернигове, в избирательном округе №205, сегодня проходят промежуточные выборы народного депутата Украины. В бюллетене - 91 фамилия.

В избирательные списки включены почти 150 тыс. человек, работает 83 участка.