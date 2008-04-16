Харьковский горсовет отменил разрешение на памятник воинам УПА

Харьковский городской совет отменил решение от 30 сентября 1992 года о согласии на установку памятного знака в честь 50-летия Украинской повстанческой армии в Молодежном парке Харькова.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета, соответствующее решение было принято сегодня на сессии совета. Голосование проходило в поименном режиме: «за» высказались 80 депутатов, «против» -3.

Решение горсовета обосновано тем, что согласование проекта и места размещения памятного знака, а также его экспертиза не проведены, памятный знак на земельном участке в Молодежном парке установлен самовольно, без соблюдения требований действующего законодательства. Кроме того, самовольно установленный памятный знак не занесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины и не может считаться памятником, отмечено в решении сессии.

Как сообщал УНИАН, на протяжении многих лет возле Памятного знака воинам УПА представители национально-демократических сил области традиционно проводили акции чествования воинов УПА, жертв политических репрессий и против преступлений тоталитарного режима. Осенью 2007 года на Праздник Покрова здесь произошли столкновения, которые были спровоцированы, в частности, представителями левых сил и Партии регионов.

Годом ранее Памятный знак воинам УПА был снесен неизвестными, ответственность за это взяла на себя одна из российских организаций.