Украинский интерес. Маневры в нормандском формате, разносортные парламентарии и цинизм в Совбезе ООН

Поскольку кризис на Донбассе остается самой горячей точкой Европы, а именно летние месяцы военные эксперты считают лучшими для наступления, переговорный процесс в нормандском формате заметно активизировался. Уже две недели подряд четверка лидеров в телефонном режиме обсуждает перспективы урегулирования на Донбассе. Москва сделала ход руками боевиков, пообещав начать отвод вооружения от линии соприкосновения. Правда, непонятно, что мешало им раньше выполнять Минские соглашения. Петр Порошенко констатировал ухудшение ситуации в сфере безопасности на востоке Украины, а Владимир Путин уже привычно призвал к прямым переговорам Киева с лидерами боевиков для обсуждения «особого статуса Донбасса».

Интересно отметить, что на этот раз в повестке дня появились перспективы заключения трехстороннего соглашения о поставках газа на зиму 2015/2016. Похоже, в Европейском Союзе решили предметно подойти к вопросу обеспечения своей энергетической безопасности на фоне надувания «Газпромом» и кремлевской верхушкой щек. Альтернативы украинской ГТС в ближайшее время не появится, а смерть «Южного потока» вынужден был признать и российский премьер Дмитрий Медведев.

Кремль пустил в ход давно приготовленную заготовку, организовав визит десятка французских парламентариев в Крым. Летели они по понятным причинам через Москву, где спикер Государственный Думы Сергей Нарышкин рассказывал им басни о «мирной аннексии Крыма» Украиной в 1991-м. Впрочем, Тьерри Мариани вместе с подельниками не нуждались в оправдании своих действий. Глава Национального Собрания Франции Клод Бартолон намерен в ближайшее время посетить Киев, чтобы показать, что в Париже не признают аннексию Крымского полуострова Россией.

Пока же в украинской столице побывала делегация Европарламента, которую возглавлял глава комитета по иностранным делам Эльмар Брок. Он заверил в неизменности поддержки Украины и не исключил, что европарламентарии будут наблюдать в качестве исключения за местными выборами в октябре.

Несмотря на отпускное затишье в Нью-Йорке продолжаются дипломатические баталии. Малайзия, как известно, предложила Совету Безопасности ООН свой вариант резолюции о создании трибунала для наказания виновных в крушении «Боинга-777». Россия представила альтернативный проект решения, и генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал соединить их воедино. Подобный абсурдный сценарий вряд ли возможен, поэтому представитель России в Совбезе ООН Виталий Чуркин уже прогнозирует провал резолюции. Прогнозировать реакцию мира на данные расследования обстоятельств гибели лайнера, которые Нидерланды представят в первой половине августа, пока никто не берется.

Евгений Магда