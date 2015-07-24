Пивоварский оказался пешкой в чужой игре - депутат

Об этом сообщил народный депутат Борислав Береза, комментируя данные о том, что семья Завгороднего зарабатывает на тендерах железной дороги, опубликованные «Украинской правдой».

«По моим ощущениям, в этих раскладах министр оказался пешкой в чужой игре, за что и может поплатиться уже осенью», - заявил политик.

По словам Березы, связанные с госчиновниками «семейные» компании – это одно из проявлений коррупции. «Коррупция - чудовище многоглавое, хамелеон, принимающий разные формы», - подчеркнул депутат.

Парламентарий считает, что сложившаяся ситуация должна стать еще один поводом для очищения власти от «недостойных» людей.

Напомним, вчера «Украинская правда» опубликовала материалы расследования деятельности нового и.о. главы ГП «Укрзалізниця» Александра Завгороднего. Как удалось выяснить журналистам, оформленные на родственников чиновника компании не только получали подряды железной дороги по завышенным ценам, но и задолжали госпредприятию за перевозки. Так фирма «А.С. Инжиниринг Групп» не рассчиталась с железной дорогой за транспортные услуги, а «Сферастрой Инвест», как следует из проверки КРУ, завышала стоимость работ для Приднепровской железной дороги (ПЖД) на сотни тысяч гривен. Обе компании активно работали с Приднепровской дорогой, когда Завгородний занимал на ней руководящие должности.

Должность главы «Укрзалізниці» Александр Завгородний получил по непосредственному распоряжению министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, минуя кадровый конкурс. По словам политолога Вадим Карасева, «решение по «Укрзализныце» министр принимал с подсказки других. Замену нашел главный куратор министерства – советник главы АП Михаил Бейлин». Сам Завгородний заявил, что не видит смысла в проведении конкурса.

14 июля в Украинском кризисном медиа-центре Александр Завгородний заявил, что компания, оформленная его родственникам, никогда не работала с железной дорогой.

После вспыхнувшего скандала глава Укрзалізниці Александр Завгородний назвал авторов «Украинской правды» продажными журналистами.