Порошенко освободил от призыва в армию ученых и профессоров вузов

Как сообщает пресс-служба главы государства, согласно закону, который Верховная Рада приняла 1 июля, призыву на военную службу по мобилизации, в особый период не подлежат студенты, аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной форме обучения; научные и научно-педагогические работники высших учебных заведений, научных учреждений и организаций, которые имеют ученое звание и/или ученую степень, и педагогические работники общеобразовательных учебных заведений, при условии, что они работают соответственно в высших учебных заведениях, научных учреждениях и организациях, общеобразовательных учебных заведениях по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

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Военнослужащие из числа указанных лиц, призванные на военную службу до вступления в силу данного закона, подлежат увольнению, если они не выразили желание продолжать военную службу.