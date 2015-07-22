Чалый приступил к работе на новой должности
21:18, 22 июля 2015Политика
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Новоназначенный посол Украины в США Валерий Чалый прибыл в Вашингтон и приступил к исполнению своих обязанностей.
Чалый приступил к своим обязанностям / УНИАН
Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в Twitter.
"Новоназначенный Посол Украины в США Валерий Чалый приступил к своим обязанностям", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, 10 июля президент Украины Петр Порошенко подписал два указа: об освобождении Чалого с должности заместителя главы Администрации и о назначении его Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Соединенных Штатах.
Чалый заявлял, что имеет четкое понимание относительно путей улучшения отношений Украины с США.
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