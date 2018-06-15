Что накопал Васюник против Черновецкого?
Ющенко вернул Черновецкому все полномочия руководителя города, которые отобрал у него на 15 дней своим указом... Комиссию по расследованию деятельности мэра возглавлял вице-премьер Васюник. И где же результаты этой комиссии?..
|Иван Васюник
Верховная Рада между тем назначила в Киеве досрочные выборы городского председателя и горсовета.
Возвращая Черновецкому полномочий, Виктор Ющенко, по информации, размещенной на официальном сайте Главы государства, руководствовался результатами служебного расследования, которые он тщательным образом рассмотрел.
|Леонид Черновецкий
Еще 14 марта народный депутат от НУ–НС, бывший мэр столицы Александр Омельченко заявил, что результаты комиссии под председательством Васюника будут на 90% противоположны выводам правительства, которое посчитало необходимым отстранить Черновецкого от должности. Вот слова Омельченко: “Комиссия, которую создал Президент, – это называется антикомиссия, удар на удар... Что должна проверить комиссия? Достоверность фактов? Они подписаны каждым министром, начальником КРУ и всеми, кто отчитался в Кабмине. Что нужно проверять?” (Перед этим представители правительства докладывали в Верховной Раде о расследовании деятельности столичного председателя).
Нечто подобное пророчили бютовцы Николай Томенко и первуй вице-премьер Александр Турчинов. Впрочем, позиция БЮТ известна: все, что исходит от Секретариата Президента, – априори неправильно и враждебно...
То, может, господину Васюнику стоило бы рассказать гражданам, что накопала его комиссия, к какому пришла выводу и какое в конечном итоге решение приняла. Если она на самом деле проводила какое-то расследование...
Ранее господин Васюник призывал демократическую коалицию Верховной Рады принять закон, по которому выборы городского председателя проходили в два тура.
Оксана Охримчук
P.S. Говорят, всю информацию по Черновецкому велено засекретить, поскольку его деятельность на должности мэра оказалась настолько успешной, что если ее рассекретить, ею могут воспользоваться мэры столиц других, недружественных стран.