Что накопал Васюник против Черновецкого?

Вчера Президент Украины Виктор Ющенко вернул киевскому городскому председателю Леониду Черновецкому все полномочия руководителя города, которые отобрал у него на 15 дней другим указом, – от 13 марта. Тогда же Президент создал комиссию для служебного расследования деятельности Черновецкого на предмет невыполнения им служебных обязанностей. Главой комиссии назначил вице-премьер-министра Ивана Васюника.

Верховная Рада между тем назначила в Киеве досрочные выборы городского председателя и горсовета.

Возвращая Черновецкому полномочий, Виктор Ющенко, по информации, размещенной на официальном сайте Главы государства, руководствовался результатами служебного расследования, которые он тщательным образом рассмотрел.

Так вот у меня, гражданки Украины, киевлянки в энном поколении возникает вопрос: и где же те результаты расследования? Могу ли я с ними ознакомиться? Или, может, это какие-то тайные материалы, из которых вытекает, что господин Черновецкий – очень хороший мэр, который тщательным образом исполняет свои обязанности, не дерибанит землю, не берет взяток и своих подчиненным не позволяет, заботится об интересах киевлян, развивает город...

Еще 14 марта народный депутат от НУ–НС, бывший мэр столицы Александр Омельченко заявил, что результаты комиссии под председательством Васюника будут на 90% противоположны выводам правительства, которое посчитало необходимым отстранить Черновецкого от должности. Вот слова Омельченко: “Комиссия, которую создал Президент, – это называется антикомиссия, удар на удар... Что должна проверить комиссия? Достоверность фактов? Они подписаны каждым министром, начальником КРУ и всеми, кто отчитался в Кабмине. Что нужно проверять?” (Перед этим представители правительства докладывали в Верховной Раде о расследовании деятельности столичного председателя).

Нечто подобное пророчили бютовцы Николай Томенко и первуй вице-премьер Александр Турчинов. Впрочем, позиция БЮТ известна: все, что исходит от Секретариата Президента, – априори неправильно и враждебно...

То, может, господину Васюнику стоило бы рассказать гражданам, что накопала его комиссия, к какому пришла выводу и какое в конечном итоге решение приняла. Если она на самом деле проводила какое-то расследование...

Ранее господин Васюник призывал демократическую коалицию Верховной Рады принять закон, по которому выборы городского председателя проходили в два тура.

Оксана Охримчук

P.S. Говорят, всю информацию по Черновецкому велено засекретить, поскольку его деятельность на должности мэра оказалась настолько успешной, что если ее рассекретить, ею могут воспользоваться мэры столиц других, недружественных стран.