СБУ проверит информацию об угрозах убийства Шокина

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

«В связи с обращением генерального прокурора Украины Служба безопасности проверяет информацию относительно возможных угроз безопасности Виктора Шокина, связанных с его профессиональной деятельностью. О подозрениях относительно своего физического уничтожения за антикоррупционную деятельность генеральный прокурор сообщил сегодня на брифинге для представителей СМИ», - сообщили в ведомстве.

Читайте такжеШокин внес в Раду представление об аресте члена провластной коалиции

Как сообщал УНИАН, сегодня во время брифинга генеральный прокурор Виктор Шокин заявил о том, что его собираются физически уничтожить.

«Есть обоснованные основания полагать, что в отношении меня готовятся разного рода провокации, в том числе с моим здоровьем. И, к сожалению, в связи с тем, что я стал на путь борьбы с коррупцией на всех направлениях: я мешаю многим незаконно добывать янтарь, песок, мешаю другим незаконным сделкам - я имею обоснованные основания полагать, что меня хотят уничтожить физически», - заявил Шокин.