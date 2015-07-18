205 округ: нардеп сообщил о скупке голосов в бывшей приемной Кулича

Там, раздают конверты с 400 гривнами для того, чтобы люди голосовали за кандидата Сергея Березенко, сообщает Куприй.

На месте находятся народные депутаты Денисенко, Дидыч и Луценко. Кроме этого на месте событий присутствуют и кандидаты в народные депутаты Геннадий Корбан и Игорь Андрейченко. Также на месте событий присутствовал начальник городского отдела милиции Антон Шевцов и доверенное лицо Сергея Березенко Николай Носко.

Сообщается, что на месте происшествия, помимо милиции, находятся также крепкие спортивные парни околокриминального вида - «титушки».

По словам нардепа, милиция, как и ранее в подобных случаях, демонстрировала полной нежелание стоять на страже закона. В рамках выполнения следственных действий работники выпустили из помещения около десятка работников штаба с набитыми уликами сумками и рюкзаками.

«Шансов найти доказательства преступления сейчас малы, так как милиция выпустила около десяти работников штаба Березенко с сумками и даже рюкзаками за плечами. Им удалось убежать» - констатирует народный депутат Куприй.

По предложению депутата Игоря Луценко часть присутствующих выехала на ул. Одинцова 9, к. 402, где, по информации И. Луценко, агитаторы Березенко должны были раздавать деньги.

Сообщается, что по указанному адресу нашлись списки с подписями людей и телефонами «десятников». Так же в помещении обнаружилось несколько человек. Часть из них разрывали социальные соглашения. Двое из присутствующих заявили на камеру, что один — агитатор от Березенко, а второй — что получил четыреста гривен за голос.

На данный момент милиция продолжает следственные действия.