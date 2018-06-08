Украинский интерес. Премьерское турне, американская помощь и отголосок рейса МН17

Украинский премьер побывал за океаном и на Британских островах, агитируя тамошних предпринимателей инвестировать в отечественную экономику. Арсений Петрович удостоился аудиенции у Барака Обамы, которому пообещал удерживать от распада коалицию и бороться с кризисом. Обсудил экономические проблемы Яценюк и в диалоге со своим британским коллегой Дэвидом Кэмероном. Не исключено, что Наталье Яресько удалось договориться с украинскими кредиторами об уступках по вопросу внешнего долга, что сегодня выглядит жизненно важным для дальнейшего развития нашей страны. Андрей Пивоварский подписал в США договор об открытом небе.

Наивно полагать, будто Запад в отношении Украины занимается альтруизмом. Скорее, речь идет о стремлении не допустить кризисного для нашей страны сценария развития ситуации. Среди прочего наши партнеры стремятся заморозить конфликт на Донбассе, подталкивая украинскую власть к неприятным решениям. Влиять на официальный Киев куда легче, чем на марионеточно-зависимые от Москвы республики сепаратистов. Вовсе неслучайно наблюдать за голосованием за направление проекта конституционных изменений на экспертизу в Конституционный Суд прибыла Виктория Нуланд. Ее надзирательное участие в конституционном процессе привело к его избыточной политизации, побочным следствием чего стало исполнение Петром Порошенко и Олегом Ляшко а капелла гимна Украины и зачитывание депутатской присяги депутатами из фракции «Самопомощь». Если тенденция сохранится, то на завершающее голосование по конституционным изменениям стоит ждать спаренного визита Барака Обамы и Ангелы Меркель.

Масла в огонь подлило достижение Ираном и «шестеркой» соглашения о сворачивании ядерной программы исламской республики в обмен на ее возвращение на мировой рынок нефти. За активное содействие Барак Обама лично поблагодарил Владимира Путина, что породило массив предположений о геополитическом размене «Иран на Украину» между Вашингтоном и Москвой. Виктория Нуланд ожидаемо отрицала саму возможность подобных сделок, но слабость позиций украинского государства делает ее выступления беззвучными для многих наших сограждан.

Хотя перестрелка в Мукачево привела скорее к внутриполитическому кризису, она получила и последствия за пределами страны. Словакия и Венгрия усилили охрану государственной границы, а в Будапеште признали, что ведут в Украине разведывательную деятельность для защиты интересов венгерского меньшинства. Павел Климкин был вынужден согласиться, что подобные вспышки насилия могут усложнить перспектив получения Украиной безвизового режима с ЕС.

На этой неделе мир отмечает годовщину гибели лайнера «Боинг-777» с 298 пассажирами на борту в небе над Донбассом. Малайзия и несколько других стран, среди которых и Украина, настаивают на создании международного трибунала для наказания виновных в этом варварском преступлении. Сегодня становится все более очевидным, что экипажем ЗРК «Бук» командовали из Москвы. Неудивительно, что Владимир Путин в беседе с голландским премьером Марком Рютте назвал создании такого трибунала преждевременным. Москва намерена и дальше тянуть время в этом вопросе, наполняя информационное пространство все новыми и новыми версиями преступления, словно надеясь на чудесное избавление от обвинений.

Евгений Магда