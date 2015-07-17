США положительно оценили работу новой полиции в Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он сказал в ходе телефонной конференции из Будапешта.

«В следующий вторник я буду в Одессе на церемонии замены старой полиции новой. Мы гордимся новой полицией. С ними работали инструкторы и дорожный патруль из Калифорнии», - сообщил Браунфилд.

Он подчеркнул, что верит в то, что правительство Украины прилагает «серьезные и системные усилия», направленные на решение проблем в правоохранительных органах.

«Одесса будет четвертой крупнейшей областью, где старая полиция будет заменена новой. И я могу сказать, что наш анализ говорит о том, что там, где появилась новая полиция, местное население ее очень хорошо встретило. Где еще работает старая полиция, ее отношения с местной общественностью не изменились. Я вижу это как надежду, но мы также должны смотреть на это как на период проверки. Медовый месяц - всегда самая легкая часть в любых отношениях. Когда медовый месяц заканчивается, и начинаются будни, мы на самом деле увидим, является ли успешной новая полиция», - сказал он.

По словам Браунфилда, «это был правильный шаг, чтобы убедить население в том, что полиция будет иной, чем она была последние 15 лет. Правительство также пришло к выводу, что они не могут делать все немедленно, и они начали с полиции», - отметил американский чиновник.

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Говоря о визите в Украину, он сообщил, что «будет иметь возможность посмотреть на программу, над которой мы совместно работали с украинским правительством относительно построения новой национальной патрульной полиции, и на работу, которую мы сделали с пограничной службой».

На вопрос УНИАН о возможном реформировании системы образования украинских полицейских и приобщения к этому Международной полицейской академии, Браунфилд ответил: «Ресурсы, которыми мы располагаем, ограничены. Я имею в виду правительство США, правительство Украины и ЕС. Есть несколько других правительств, которые поддерживают эти усилия. Эта группа пришла к выводу, что отправным пунктом должен быть капитальный ремонт большинства существующих институтов милиции в Украине. Будет ли отремонтирована общая программа системы полицейского образования? Я на это надеюсь. Я надеюсь, что мы получим долгосрочную системную реформу системы полицейского образования в Украине, когда украинское правительство будет готово и когда украинская полиция будет готова продвигаться в этом направлении».

По его мнению, для обучения украинских полицейских может быть использована Международная академия полицейских в Будапеште, где уже учились украинцы. «Я надеюсь, что эта академия на десятилетия будет иметь добавленную стоимость для украинской полиции», - подчеркнул Браунфилд.

Браунфилд находится в Будапеште в связи с 20-летием Международной полицейской академии (ILEA, International Law Enforcement Academy, создана под руководством США), которая является одной из пяти академий (Бангкок (Таиланд), Габороне (Ботсвана), Росвель (Нью-Мексико), Сан-Сальвадор (Сальвадор).