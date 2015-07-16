Die Welt: Украинские праворадикалы выступают против Киева

Об этом сообщает Юлия Смирнова в статье «Украинские праворадикалы выступают против Киева», опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Для «Правого сектора» украинская власть – «бандитская система» или «режим Порошенко», - так праворадикальная организация формулирует это в своих заявлениях. Сами себя националисты представляют Робин Гудами, благородными борцами ​​с коррупцией и за справедливость. Сотни «Правого сектора» полтора года назад были на Майдане, и воевали против милиции, за свержение тогдашнего президента Виктора Януковича. Теперь они все больше конфронтируют с новым прозападным правительством. На своих недавних акциях в Киеве и других городах, националисты требовали отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. Чтобы привлечь сторонников, «Правый сектор» представляет себя единственной силой, которая продолжает курс Майдана.

Пока организация не находит поддержки в украинском обществе, ее акции не собирают толпы людей. На последних парламентских выборах «Правый сектор» получил менее двух процентов голосов. Тем не менее, праворадикалы могут быть опасными для правительства и будущего Украины. Потому что они ставят под сомнение государственную монополию на применение силы. Во время войны на востоке страны сформировались добровольческие батальоны, которые воевали на фронте против сепаратистов. Правительство не приняло никаких мер в отношении того факта, что правые бойцы вооружились, хотя в случае «Правого сектора» это было незаконно, потому что их бойцы не подчиняются государственной структуре. С этим оружием, боевики могут бороться не только против сепаратистов, но и против государства.

Опасность стала очевидной в минувшие выходные. Были слышны выстрелы и взрывы, но не на линии фронта на востоке, а в западноукраинском городе Мукачево, всего примерно в 40 км от границы с Венгрией. По сообщениям, в столкновении бойцов «Правого сектора» и украинской милиции использовались винтовки и гранатометы. Двое боевиков были убиты и несколько человек получили ранения. Несколько сотрудников милиции и гражданские лица также получили ранения, один человек был убит.

Причины конфликта связаны с контрабандным бизнесом, который процветает в пограничном районе в течение многих лет. Среди прочего, в этой части Украины производят поддельные сигареты и отправляют в ЕС. По версии «Правого сектора», бойцы хотели принять меры в отношении коррумпированных чиновников и спекулянтов. Тем не менее, эта версия вызывает вопросы.

Власти знали об арсенале боевиков

Разногласия возникли еще на встрече представителей «Правого сектора» с украинским депутатом Михаилом Ланьо. Парламентарий ранее принадлежал к окружению экс-президента Януковича, сегодня, по заявлениям, он контролирует контрабандный бизнес. По сообщениям, на встрече с «Правым сектором» дошло до ссоры, а затем – до перестрелки. Антон Геращенко, заместитель и советник министра внутренних дел Украины, считает причиной спора «попытку перераспределить сферы влияния». Не исключено, что либо боевики-националисты, либо связанные с ними преступники потребовали часть нелегального бизнеса для себя.

Стрельба в Мукачево также показала уровень коррупции, с которым в Украине еще предстоит бороться. Киевская власть отреагировала перемещением должностных лиц. Губернатор Закарпатской области будет заменен, вместо него областью сейчас будет руководить Геннадий Москаль, который ранее возглавлял кризисную Луганскую область. Сразу же Москаль обвинил областную прокуратуру в том, что они не вели никаких расследований в отношении «Правого сектора».

По его информации, организация имеет свою штаб-квартиру в здании, которое де-факто принадлежит заместителю генерального прокурора области. «Руководство прокуратуры было отлично проинформировано о незаконном арсенале «Правого сектора», но, вместо того, чтобы вести против них расследование, им сдавали помещение», написал Москаль на своей интернет-странице. Украинский премьер-министр Арсений Яценюк потребовал провести расследование нелегальной торговли и уволить всех сотрудников таможни в регионе. Президент Украины Петр Порошенко в среду планирует поехать в новый кризисный регион.

Минское соглашение требует разоружения всех боевиков

Глава «Правого сектора», Дмитрий Ярош, сказал, что они сделают все, чтобы «сохранить мир». С другой стороны, бойцов романтизируют как «повстанцев Мукачево», которые якобы хотят со своим оружием выступить против коррумпированного государства и установить справедливость. Самой большой проблемой остается оружие в руках боевиков, которые не подчиняются ни армии, ни милиции. Два батальона «Правого сектора» в настоящее время воюют на фронте. Есть гораздо больше, чем десяток резервных батальонов в ранее мирных регионах. Ярош утверждает, что этим подразделениям тоже нужно оружие.

На своем веб-сайте националисты описывают ситуацию таким образом: «Режим внутренней оккупации начал наступление против украинских патриотов». Они опасаются, что правительство хочет разоружить неправительственные вооруженные формирования, согласно Минскому соглашению. «Правый сектор» требует, чтобы Минский процесс прервали, и Киев вернул под контроль восток страны силовым путем. Свое оружие праворадикалы не хотят складывать ни в коем случае.