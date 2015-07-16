Рада хочет ввести финансирование политических партий из госбюджета

Как передает корреспондент УНИАН, «за» это решение проголосовали 237 народных депутатов из 332, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом в статье 87 Кодекса «Расходы, осуществляемые из Государственного бюджета Украины» устанавливается, что к расходам, которые осуществляются из Государственного бюджета Украины (с учетом особенностей, определенных пунктом 5 части второй статьи 67-1 настоящего Кодекса), относятся расходы на государственное финансирование политических партий в формах, определенных законом.

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Как отмечается в пояснительной записке, законопроект имеет целью создать предпосылки для введения государственного финансирования политических партий начиная с 2017 года.

«Принятие законопроекта позволит учесть расходы на государственное финансирование уставной деятельности политических партий в проекте Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2017 год», а также в законопроектах о Государственном бюджете Украины на следующие годы», - отмечается в пояснительной записке.

Отмечается также, что речь идет о расходах на государственное финансирование уставной деятельности политических партий, не связанной с их участием в выборах, а также на возмещение расходов партий на предвыборную агитацию во время очередных и внеочередных выборов народных депутатов Украины.