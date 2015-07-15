ТРК "Украина" продолжает считать сериал "ФЭС" оригинальным украинским продуктом

Вчера, 14 июля, ООО "Студия 1+1" получила письмо с копией на членов и председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания от ТРК "Украина". В письме говорится о сюжете ТСН от 02 июля 2015 года и о том, что телеканал 1+1 не имел права использовать видео материалы вроде нового сериала "ФЭС", права на который принадлежат ТРК "Украина".

Поскольку в письме указано, что существует определенный общественный интерес к вопросам вокруг указанного сериала, телеканал 1+1, кроме установленной законом процедуры, готов ответить публично.

Во-первых, самым странным выглядит то, что, несмотря на решение экспертной комиссии не признавать сериал "ФЭС" оригинальным произведением и отзыв прокатного удостоверения, ТРК "Украина" все еще апеллирует именно к этой концепции, ведь ссылается не на оригинальный продукт "След", а на якобы новый украинский сериал.

Во-вторых, действующее законодательство Украины позволяет свободное использование произведения с указанием имени автора, но без согласия автора с целью освещения текущих событий средствами фотографии или кинематографии, публичное оповещение или другое публичное сообщение произведений, увиденных или услышанных во время хода таких событий, в объеме, оправданном информационной целью.

В-третьих, приятно понимать, что после скандала с указанным сериалом, который ТРК "Украина" пыталась выдать за новый и таким образом обойти действующее законодательство, о чем и говорится в сюжете, руководство ТРК "Украина" начало анализировать украинский эфир на предмет соблюдения действующего законодательства.

И на последок, мы считаем, что сейчас уже пришло время конструктивных предложений, но, конечно, это возможно только в случае, когда участники рынка открыты к честному диалогу, а не ограничиваются такого рода жалобами.